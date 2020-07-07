Елена Малышева рассказала казахстанцам, чем лечить COVID-19

Малышева выразила сомнения в целесообразности объявления второго карантина в Казахстане.

Российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева прокомментировала панику в Казахстане из-за коронавируса, а также рассказала, чем нужно лечиться при коронавирусе, передает zakon.kz.

Малышева сообщила, что к ней поступает множество обращений из-за второй волны заболевания коронавирусом в Казахстане. Она констатировала, что интернет наполнен криками врачей, но не понимает, почему наши врачи утратили возможность лечить как положено, а обращаются к правительству.

Те лекарства, которые оказались эффективными, это прежде всего антикоагулянты, они доступны в лечебных учреждениях. Какие лекарства не лечат? Это гидроксихлорохин, калетра, антибиотики. Сразу назначать антибиотики нет смысла. Что сейчас в распоряжении врачей? Первое - антикоагулянты. Второе - поза на животе. И третье, в случае очень тяжелого течения болезни пациенты получают препараты, типа тоцилизумаба, - сказала Малышева.

Доктор отметила, что ей непонятно на отсутствие каких лекарств жалуются казахстанцы.

"Те лекарства, которые можно купить без рецепта врача, они не нужны", - считает Малышева.

Также она привела статистику смертности от коронавируса и других болезней и заметила, что COVID-19 по этому показателю он находится на 15 месте в мире, и уровень заразности не такой высокий, как, например, у ряда других болезней, хотя выше, чем у обычного ОРВИ.

Малышева выразила в целесообразности объявления второго карантина в Казахстане.

Мне это глубоко непонятно. Никаких объяснений. Почему это произошло в Казахстане, сказать не могу. Первый карантин был дан медицине с одной целью - чтобы она подготовилась, - сказала доктор.

В заключении Малышева сообщила, что для точной диагностики пневмонии достаточно обычного рентгена, и по ее мнению, не обязательно делать КТ (компьютерную томографию).

Полный эфир Елены Малышевой о ситуации в Казахстане можно посмотреть здесь.

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