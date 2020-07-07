Льва, гулявшего в пригороде Актау, хотят усыпить. Хозяин отказался его забирать

В городе нет условий для содержания такого животного.

Молодому льву Симба, которого нашли гуляющим в селе Акшукур под Актау, грозит усыпление, так как хозяин отказался его забирать. Об этом сообщил руководитель неправительственного учреждения "ЭкоМангистау" Кирилл Осин, передает zakon.kz.

Вы все помните историю двухнедельной давности, когда в городе был пойман лев, который сбежал с частного дома. Сегодня Симба чувствует себя хорошо, он находится на содержании цирка, который вынуждено задержался в Актау из-за пандемии по covid-19. Спасибо коллективу цирка, которые сами оказались в сложной ситуации, но не отказали и приютили львенка на время, пока хозяин должен был укрепить клетку и провести все необходимые процедуры, иначе бы льва давно бы усыпили, - написал Осин на своей странице в facebook.

По его словам, в городе нет условий для содержания такого животного.

"И вот, вновь возникла проблема. Хозяин льва отказался забирать животное. Цирк должен скоро уехать и ребята не могут забрать льва с собой. (...) Факт в том, что на самом деле нашелся кто мог бы о нем позаботиться - это артисты из столичного цирка, но насколько известно, к сожалению руководство столичного цирка отказалось взять в штат юного львенка. Там вообще вроде странная история произошла, в период пандемии артистов-дрессировщиков которые были в штате цирка, остались на улице, но, несмотря на трудности, артисты все равно готовы приютить львенка, но не домой же им себе забирать", - рассказал подробности общественник.

В связи с чем он обратился за помощью, иначе животному грозит усыпление.

Если кто-то знает или располагает контактами зоопарков, прошу вас поделиться в личку. Я понимаю, это не котенка пристроить, но нужно решить вопрос как можно скорее, а иначе Симба может быть усыплен навсегда. Животное не виновато не в чем. Ему сейчас 1.7 года, молодой, упитан, содержался у бывшего хозяина хорошо, относительно ручной (в умелых и профессиональных руках, дрессировщики цирка с ним хорошо общаются). Не для содержания в частном доме!!! Только реальные предложения по решению проблемы, пожалуйста, в личку! – написал Осин.

Он также обратился к акиму Актау Нурдаулету Килыбаю с просьбой связаться с акимом Шымкента и пристроить животное в зоопарк.

Ранее сообщалось, что в конце июня молодого льва рано утром заметили жители поселка Акшукур и сняли его на видео и вызвали полицию. Сотрудники полиции поймали его и передали в цирк.

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