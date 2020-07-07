Шок-контент: боец UFC жестко проверил пресс своей девушки

Он использовал только 1% своей силы.

Экс- претендент на титул UFC в полутяжелом весе Тиаго Сантос жестко проверил прочность пресса у своей девушки Яны Куницкой, также выступающей в UFC, передает zakon.kz.

На видео, размещенном в Instagram, Тиаго наносит удар Яне в область живота, но она не падает от этого, а крепко стоит на ногах.

Тьяго использовал 1% от своей силы. Как думаете что бы случилось если бы приложился на все, - написала Яна Куницкая в своем Instagram.

30-летняя Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году. Всего на ее счету 12 побед и 5 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.





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