Частные клиники подключат к борьбе с коронавирусом

Сегодня в борьбе с КВИ задействовано более 46 тыс. медработников.

Частные клиники будут включаться в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции. На данный момент некоторые медицинские центры уже заключили договоры с Фондом медицинского страхования на предоставление своей базы для размещение пациентов с COVID-19 и оказание медицинских услуг. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе специальных коммуникаций сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

К слову, сегодня в борьбе с КВИ задействовано более 46 тыс. медработников, среди них врачи-интерны, старшекурсники. Они трудятся на уровне инфекционных и провизорных стационаров, помогают поликлиникам и участковым врачам.

Было проведено большое совещание с частными клиниками, у которых имеется база, больничные койки, реанимационные отделения. Они охотно поддержали и будут заключать договоры с Фондом медицинского страхования для оказания медпомощи по борьбе с КВИ, - сообщила она.

Кроме того, вице-министр напомнила, что вчера в Казахстан прилетели врачи из Российской Федерации.

Мы не делали официального запроса, но они обратились к нам с предложением помочь. Поэтому мы принимаем такой жест дружбы, и теперь будем работать совместно, - добавила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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