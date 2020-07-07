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Сколько аппаратов ИВЛ планируется закупить на случай негативного сценария в Казахстане

На сегодня закупается 680 портативных аппаратов для оснащения скорой помощи и 978 дополнительных аппаратов.

Фото : gazeta.ru7 июля 2020, 12:10

Идет рост заболеваемости и по негативному сценарию дополнительно прорабатываем вопрос приобретения от 3 до 4 тыс. аппаратов ИВЛ, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

У нас порядка 3 394 единиц стационарных ИВЛ. Совместно с акиматами приняты меры по обновлению действующего парка стационарными аппаратами в количестве 1 658 единиц, — сказал министр.

Сейчас, по его словам, закупается 680 портативных аппаратов для оснащения скорой помощи и 978 дополнительных аппаратов.

Вместе с тем, ввиду того, что идет рост заболеваемости, по негативному сценарию мы дополнительно прорабатываем вопрос, чтобы запас прочности от 3 до 4 тыс. аппаратов ИВЛ можно было приобрести. Поэтому данный вопрос прорабатывается. Он на контроле акимов регионов находится, мы используем различные возможности поставок из за рубежа, так и производства внутри Казахстана. Сейчас очень активно разрабатываются и внедряются модели отечественных производителей. В ближайшее время надеемся, что такие аппараты отечественной сборки мы получим, — объяснил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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