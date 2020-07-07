Всего министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114 млрд 826 млн тенге.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, на что потрачены деньги, выделенные на борьбу с COVID-19 в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В целях предупреждения возникновения распространения коронавирусной инфекции всего министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114 млрд 826 млн тенге. Из них 40 млрд 58 млн - из резерва Правительства на конкретно: 21 млрд 184 млн - приобретение средств индивидуальной защиты, 2 млрд 30 млн - закуп лекарственных средств, медицинских изделий, 2,5 млрд - на закуп лабораторного оборудования, систем для определения коронавируса. 100 млн тенге на закуп услуги по разработки и выпуск реагентов для выявления коронавируса, 13,7 млрд тенге - услуги по оказанию лабораторных исследований методом ПЦР, 310 млн тенге - закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медпомощи, 131 млн тенге - на эвакуацию граждан, - сообщил Цой.

Он добавил, что также из средств республиканского бюджета выделено 74 млрд тенге, из них 19,5 млрд тенге на медицинские услуги оказания медицинскими организациями инфекционных, карантинных и провизорных стационарах, 40,4 млрд на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, 14,8 млрд тенге - на создание трех быстровозводимых комплексов инфекционных больниц в городах Нур-Султан, Шымкент и Алматы.

В то же время министр прокомментировал вопрос по поводу средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков.

Сейчас потребность возмещается на рынке, мы можем уже приобрести данные костюмы, СИЗ, регионы обеспечены всем необходимым. Все средства, которые остаются, в дальнейшем идут на дополнительный закуп. Этот процесс бесперебойной поставки постоянный. Сейчас правительством дополнительно выделены средства для того, чтобы закрыть ближайшие месяцы в том числе, то есть закупить заранее, и чтобы в наличии у нас средства индивидуальной защиты были постоянно в бесперебойном обеспечении, - заключил он.

По его словам, сейчас большой акцент делается на региональное обеспечение.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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