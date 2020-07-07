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Сотрудникам Администрации президента проводят ПЦР-тесты только по показаниям

Тестирование проводится по показаниям, сказал Цой.

Фото : Акорда7 июля 2020, 12:49

Сотрудникам Администрации и Канцелярии Президента проводят ПЦР-тесты только по показаниям. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.

Министру задали вопрос, проводится ли бесплатное тестирование сотрудникам Администрации Президента, Канцелярии и депутатам? Если да, то с какой периодичностью и сколько средств израсходовано на такое тестирование.

У нас независимо от того, где работает гражданин, тестирование проводится по четким показаниям, проявлениям, симптоматике. Поэтому независимо от того, где работает гражданин, он получает это исследование от государства только по прямым показаниям, - ответил министр.

Отметим, что гражданину положено сделать ПЦР-тест в следующих случаях:

- человек был в контакте с заболевшим;

- есть симптомы коронавируса;

- есть симптомы ОРВИ.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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