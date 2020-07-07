Минздрав проведет проверку по делу о выкидыше в провизорном центре в Актау

Вице-министр отметила, что помощь роженице была оказана своевременно и вины медработников не доказано.

Минздрав проведет дополнительную проверку по делу о выкидыше в провизорном центре в Актау, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

Расследование идет. По информации управления здравоохранения, женщина на 13-й неделе беременности поступила в перинатальный центр. Произошел выкидыш. Своевременно оказана помощь, расследование закончили, вины медработников не доказали. Мы тоже изучим этот случай. Раз вопрос задается, значит вопросы остались, — сообщила Гиният.

13 июня в СМИ сообщалось, что женщина потеряла ребенка в провизорном центре в Актау. Как утверждала пострадавшая, должную медпомощь, чтобы спасти ребенка, ей не оказали.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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