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В Казахстане проверяют обоснованность госзакупок во время режима ЧП

Министерство финансов усилило контроль за процедурами государственных закупок в условиях режима чрезвычайного положения из-за пандемии.

Фото : zakon.kz7 июля 2020, 14:07

Министерство финансов Казахстана проводит проверку процедур госзакупок, осуществленных специальным порядком в рамках чрезвычайного положения (ЧП), для определения риска неэффективного и необоснованного использования бюджетных средств, передает zakon.kz.

Кроме того, для экономии бюджетных средств в стране введен мораторий до 2023 года на закуп госорганами и нацкомпаниями служебных авто и мебели, пишет sputniknews.kz.

Также Минфин усиливает финансовый мониторинг и контроль трансфертного ценообразования для предотвращения вывода капитала из страны и уклонения от уплаты налогов. В результате приостановлено вовлечение более 1 миллиарда тенге в теневые обороты, отмечают в министерстве финансов.

Для снижения доли теневой экономики за счет снижения объемов наличного оборота финансовых средств, с 1 июня этого года налоговые органы начали контролировать оборот наличных денег в стране при превышении порогового значения обналиченных средств. Для субъектов малого бизнеса это 20 миллионов тенге, для среднего бизнеса - 120 миллионов, для крупного бизнеса – 150 миллионов тенге.


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