Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мораторий на закуп автомобилей и мебели для госорганов и нацкомпаний введен в Казахстане

Цель моратория – экономия бюджетных средств для борьбы с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

Фото : avesta-news.kz7 июля 2020, 14:23

Правительство Казахстана приняло решение ввести мораторий сроком на три года на закуп легковых, специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств, а также офисной мебели для всех госорганов и субъектов квазигосударственного сектора, передает zakon.kz.

Таким образом, министерство финансов РК продолжает работу по оптимизации бюджета на текущий год и на период до 2023 года. Параметры республиканского бюджета РК корректируются с целью экономного расходования бюджетных средств для более эффективного их использования, - считают в Министерстве финансов.

Сэкономленные в этом году в результате оптимизации расходной части республиканского бюджета 532,8 миллиарда тенге были направлены на борьбу с COVID-19, предотвращение негативных последствий пандемии, поддержку граждан и бизнеса, пишет sputniknews.kz.

Как отмечается, в связи с пересмотром макроэкономических показателей на 2021-2025 годы также скорректированы возможности республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимиты на новые инициативы на 2021-2023 годы оптимизированы на 6,4 триллиона тенге по отношению к утвержденному бюджету.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты