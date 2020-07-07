Мораторий на закуп автомобилей и мебели для госорганов и нацкомпаний введен в Казахстане

Цель моратория – экономия бюджетных средств для борьбы с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

Правительство Казахстана приняло решение ввести мораторий сроком на три года на закуп легковых, специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств, а также офисной мебели для всех госорганов и субъектов квазигосударственного сектора, передает zakon.kz.

Таким образом, министерство финансов РК продолжает работу по оптимизации бюджета на текущий год и на период до 2023 года. Параметры республиканского бюджета РК корректируются с целью экономного расходования бюджетных средств для более эффективного их использования, - считают в Министерстве финансов.

Сэкономленные в этом году в результате оптимизации расходной части республиканского бюджета 532,8 миллиарда тенге были направлены на борьбу с COVID-19, предотвращение негативных последствий пандемии, поддержку граждан и бизнеса, пишет sputniknews.kz.

Как отмечается, в связи с пересмотром макроэкономических показателей на 2021-2025 годы также скорректированы возможности республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимиты на новые инициативы на 2021-2023 годы оптимизированы на 6,4 триллиона тенге по отношению к утвержденному бюджету.

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