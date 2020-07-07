Видео изъятия у перекупщиков лекарств показали полицейские Нур-Султана

По предварительным подсчетам общая сумма изъятого составила свыше 6 млн тенге.

За первые два дня поисковыми группами Департамента полиции Нур-Султана выявлено 15 фактов незаконной торговли лекарственными препаратами, передает zakon.kz.

Во время ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 6 июля по улице Кошкарбаева остановлена Toyota Camry под управлением 30-летнего жителя города. В багажнике авто была обнаружена крупная партия медицинских препаратов "Цефтриаксон", "Цефазолин", "Сумамед", "Азитромицин", "Ингаверин", "Эуфелин", "Ледокаин" и другие, сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и был дважды судим.

Также полицейскими на стоянке ТРЦ задержана 30-летняя женщина, у которой выявлена незаконная продажа лекарственных препаратов и антибиотиков, которые она собиралась реализовать, не имея соответствующих документов.

В микрорайоне Юго-Восток при контрольном закупе задержана женщина 40 лет за реализацию дефицитных лекарственных препаратов "Ледокаин", "Эргоферон", "Парацетамол", "Цефазолин", "Калетра" и других медикаментов. Также проведена проверка городских аптек, в некоторых из которых выявлены факты завышения цен на лекарственные препараты.

По каждому выявленному факту будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. За два дня полицейскими Нур-Султана изъято около 10 наименований противовирусных препаратов.

Всего изъято 4,7 тыс. таблеток, свыше 2000 флаконов и 400 капсул, лекарственных средств, 80 градусников, более 26 тыс. масок и 3,5 тыс. иных элементов медицинской одежды (халаты, перчатки, шапочки, очки и др.).

По предварительным подсчетам общая сумма изъятого составила свыше 6 млн тенге.

Департамент полиции Нур-Султана просит граждан, если вам известны факты незаконной продажи лекарственных средств обратиться в полицию.

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