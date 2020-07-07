Сейфуллин Жолбарыс с матами выяснял отношения в магазине

Никаких комментариев об этом инциденте от самого певца не поступало.

В Instagram появилось видео, на котором известный казахстанский певец и музыкант Сейфуллин Жолбарыс скандалит в магазине, используя нецензурную лексику, передает zakon.kz.

На записи видно, как разгневанный артист в магазине чем-то недоволен, ругается с продавцом и пытается вывести его из магазина на улицу, чтобы разобраться по-мужски. При этом продавец - молодой парень, всячески противится этому и пытается завершить этот "диалог". Тем не менее, Сейфуллин Жолбарыс не унимается и продолжает настаивать на выяснении отношений, спрашивая парня, знает ли он его.

Никаких комментариев об этом случае от самого певца не поступало, также не известно, когда было сделано видео и что стало причиной конфликта. Добавим, что на видеозаписи певец находится в магазине без маски, в то время как у парня-продавца маска спущена ниже подбородка.

Посмотреть видео можно по этой ссылке, присутствует ненормативная лексика!

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