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52-летний Сейфуллин Жолбарыс объявил о разводе с женой

52-летний Сейфуллин Жолбарыс объявил о разводе с женой, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:54 Фото: Instagram/s_zholbarys_official
Казахстанский исполнитель Сейфуллин Жолбарыс через социальные сети сделал важное заявление. Артист объявил о разводе с супругой Екатериной, сообщает Zakon.kz.

Совместная фотография экс-супругов размещена 17 ноября 2024 года на странице в Instagram. В описании к посту певец уточнил, что развелись они еще два года назад. Также он подчеркнул, что это было совместное решение.

"Без каких-либо обид. С благодарностью друг к другу мы будем стараться быть хорошими родителями для своих дочерей".Сейфуллин Жолбарыс

В заключение артист попросил журналистов и посторонних не задавать лишние вопросы.

Согласно данным из открытых источников, Сейфуллин Жолбарыс был дважды женат. От первого брака у него есть двое детей. Вторая жена подарила ему двух девочек. С Екатериной они встретились на телевидении, когда она участвовала в конкурсе на знание казахского языка.

На днях популярный российский певец Леонид Агутин прибыл в Алматы с гастролями. Исполнитель хита "Аэропорты" не только порадовал выступлением поклонников своего творчества, но и посетил могилу экс-солиста "А-Студио" Батырхана Шукенова.

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