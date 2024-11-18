52-летний Сейфуллин Жолбарыс объявил о разводе с женой

Казахстанский исполнитель Сейфуллин Жолбарыс через социальные сети сделал важное заявление. Артист объявил о разводе с супругой Екатериной, сообщает Zakon.kz.

Совместная фотография экс-супругов размещена 17 ноября 2024 года на странице в Instagram. В описании к посту певец уточнил, что развелись они еще два года назад. Также он подчеркнул, что это было совместное решение.

"Без каких-либо обид. С благодарностью друг к другу мы будем стараться быть хорошими родителями для своих дочерей". Сейфуллин Жолбарыс

В заключение артист попросил журналистов и посторонних не задавать лишние вопросы.

Согласно данным из открытых источников, Сейфуллин Жолбарыс был дважды женат. От первого брака у него есть двое детей. Вторая жена подарила ему двух девочек. С Екатериной они встретились на телевидении, когда она участвовала в конкурсе на знание казахского языка.

На днях популярный российский певец Леонид Агутин прибыл в Алматы с гастролями. Исполнитель хита "Аэропорты" не только порадовал выступлением поклонников своего творчества, но и посетил могилу экс-солиста "А-Студио" Батырхана Шукенова.