Озвучен эффект от карантинных выходных в Нур-Султане
Обращений в скорую помощь стало меньше.
Фото : РСК Алматы7 июля 2020, 15:27
Количество обращений на базу станций скорой помощи после карантинных выходных снизилось с 3000 до 2000. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает корреспондент zakon.kz.
На пике – 22-28 июня - очень много было обращений на базу станций скорой помощи, порядка 4300 обращений в сутки. И если до этого было 2000-2500 обращений, вызовов перевалило за 3000. Но после карантинных выходных, которые мы вводили дважды, и с начала этого карантина уже третьи сутки, работаем в режиме карантина, мы наблюдаем снижение обращений на базу скорой помощи. И если на пике было 3000 вызовов, то сейчас чуть больше 2000 (2090) вызовов было в скорой помощи, - сообщил он.
По его мнению, цифры говорят о том, что население города стало серьезнее относиться к эпидемии. А значит, готово помогать государству, медикам и самим себе - беречь здоровье не только свое, но и своих близких.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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