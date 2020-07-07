Как работает общественный транспорт в Алматы на время карантина

Также проводится дезинфекция автобусов и троллейбусов на конечных остановках перед каждым выездом на рейс.

На время действия карантина в Алматы время работы общественного транспорта сокращена на 1 час. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов, передает zakon.kz.

Если раньше общественный транспорт работал до 23:00, сейчас в рабочие дни общественный транспорт будет работать с 6 утра до 22 часов, по графику выходного дня. Данное решение было принято главным санврачом и комиссией штаба. Вместе с тем, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в выходные дни общественный транспорт будет полностью приостанавливаться, это суббота и воскресенье, включая метрополитен, - сообщил Адилов.

Также проводится дезинфекция автобусов и троллейбусов на конечных остановках перед каждым выездом на рейс.

Алматинцы жалуются, что из-за нововведений сократилось количество транспорта, находящегося на линии, из-за чего увеличилась заполняемость автобусов и троллейбусов, что представляет дополнительный риск для горожан и гостей города. Глава Управления признал такую проблему и пообещал решить ее.

На маршруте 81 наблюдалось скопление. У нас в каждом автобусе установлены видеокамеры. Мы совместно с Транспортным холдингом хотим понять, в какой период идет скопление, чтобы дополнить количество автобусов на том или ином маршруте в то или иное время, будем держать на контроле, - пообещал Адилов.

Альберт Ахметов

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