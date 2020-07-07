За несколько дней скупили месячный запас лекарств - аким Карагандинской области

Глава региона отметил, что поставки лекарств не прекращались, в ближайшие три дня в аптеки поступят жаропонижающие и противовирусные.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением в регионе, передает корреспондент zakon.kz.

Мы на постоянной основе проводим работу с аптечными организациями по регулированию отпуска лекарственных средств. За последние несколько дней июня из аптечной сети был выкуплен практически месячный объем потребления жаропонижающих, противовирусных препаратов и некоторых антибиотиков. Поставки не прекращались, но раскупаются (лекарства) буквально в течение суток, - сообщил Женис Касымбек на брифинге.

Он отметил, что крупные партии медикаментов в ближайшие 2-3 дня поступят в аптеки.

Это 10 тысяч упаковок "ингавирина", 15 тысяч упаковок "азитромицина", поступит "цефтриаксон", "арпефлю". 190 тысяч упаковок "парацетамола" уже поступили на склад, через 2-3 дня будут отгружены в аптечную сеть области. Вопрос находится на постоянном контроле, - добавил аким.

В регионе созданы специальные мониторинговые группы по определению наличия лекарственных средств и медизделий в аптеках. Всего было проверено 450 аптек на завышение цен. Нарушений не выявлено.

К сожалению, паника, возникшая в пик заболеваемости, вызвала ажиотаж, очереди в аптеках, чем воспользовались недобросовестные люди, скупившие лекарства в больших объемах. В итоге, в первое время необходимые лекарственные средства не могли получить пациенты, которые действительно нуждались в них. Хочу предупредить, что всех, кто будет спекулировать лекарствами, ждет суровое наказание. Продажа лекарств по завышенным ценам сейчас - бесчеловечно. Недопустимо наживаться на горе людей. Отмечу, что задержанные уже есть в Караганде и Балхаше. Мы мониторим соцсети. В основном продажа по завышенным ценам идет через социальные сети и Интернет, - заключил Касымбек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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