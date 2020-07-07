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Сотни упаковок противовирусных лекарств изъяли у спекулянтки в Алматы

Полиция сорвала план "предприимчивой" женщины.

Фото : Департамент полиции Алматы7 июля 2020, 17:33

Полицейские Алматы задержали женщину, которая планировала перепродавать лекарства по спекулятивным ценам, передает zakon.kz.

Женщину задержали в Турксибском районе Алматы сотрудники криминальной полиции.

У гражданки Д. изъято 100 упаковок препарата “Гроприносин”, 105 упаковок “Анаферона” детского, 62 упаковки препарата “Анаферон” для взрослых, а также 7 упаковок “Ингавирина”, которые она планировала перепродать по завышенной цене. У задержанной изъято около 1 миллиона тенге, вырученных за сделку, - сообщили стражи порядка.

По данным полиции, вышеуказанные лекарственные препараты изъяты. Действиям женщины будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством и определена ответственность.


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