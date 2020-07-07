Нариман Мукушев освобожден от должности

Он занимал пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Постановлением Правительства РК Мукушев Нариман Нурланович освобождается от должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Нариман Мукушев родился 9 мая 1984 года в Карагандинской области. Окончил университет имени Сулеймана Демиреля, Международную академию бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В различные годы работал в коммерческих структурах. С ноября 2014 по июнь 2018 года занимал должность управляющего директора в АО "Казпочта". В июне 2018 года был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

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