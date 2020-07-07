Автобус упал с моста в воду в Китае – более 20 человек погибло
Еще 15 получили ранения.
Фото : телеграм-канал "Говорит Москва"7 июля 2020, 20:04
В китайской провинции Гуйчжоу автобус рухнул в водохранилище, сообщает zakon.kz.
Как передает Центральное телевидение Китая, в результате аварии погиб 21 человек, еще 15 получили ранения. Следствие устанавливает причины случившегося. По имеющимся данным. В автобусе были школьники.
На появившихся в Сети кадрах видно, как автобус внезапно сворачивает со своего пути, пересекает встречные полосы дороги и, пробивая ограждение, срывается с моста.
BREAKING：This is a real-time video of the bus crash in Anshun, Guizhou Province, China today.#China #Guizhou pic.twitter.com/CvTNnOq0pW— O Sir ???????? (@theonesir) July 7, 2020
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