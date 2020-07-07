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Чемпион Азии Бек Нурмаганбет переходит в профессиональный бокс

В 2019 году Нурмаганбет завоевал золотую медаль континентального турнира.

Фото : Казахстанская Федерация Бокса7 июля 2020, 20:43

Промоутерская компания Suleimen Promotions заключает контракт с чемпионом Азии по боксу Беком Нурмаганбетом, сообщает zakon.kz.

Как пишет Olympic.kz, боксер принял решение перейти в профи.

Хотим пожелать тебе огромного терпения, внутреннего вдохновения и непоколебимой уверенности в своей победе. Пусть твои старты будут обдуманными, а каждый финиш приносит удовлетворение своим результатом. Наша команда подготовит для тебя ринг и сделает все, чтобы ты стал чемпионом мира, - говорится в сообщении.

В 2019 году Нурмаганбет завоевал золотую медаль континентального турнира. Он стал лучшим в Азии в категории до 81 килограмма, победив в главном бою филиппинца Джона Нобеля Марвина.


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