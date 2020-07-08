Умер казахстанский актер Дархан Дайырбек
Одна из последних его работ - роль в фильме "Аким"
Фото : kazakh-tv.kz8 июля 2020, 09:11
Сегодня ночью скончался актер Дархан Дайырбек. Об этом в Instagram сообщил Нуртас Адамбай, передает zakon.kz.
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Наша студия выражает свои глубокие соболезнования всем родным и близким. Дархан ага всегда был очень весёлым и добрым. Таким мы его и запомним. Даке, спасибо вам за все ваши роли, за ваше отношение к работе, к людям, - написал он.
Одна из последних его работ - роль в фильме "Аким"
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