Умер казахстанский актер Дархан Дайырбек

Одна из последних его работ - роль в фильме "Аким"

Сегодня ночью скончался актер Дархан Дайырбек. Об этом в Instagram сообщил Нуртас Адамбай, передает zakon.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nurtasadambay (@nurtasadambay) 7 Июл 2020 в 7:23 PDT

Наша студия выражает свои глубокие соболезнования всем родным и близким. Дархан ага всегда был очень весёлым и добрым. Таким мы его и запомним. Даке, спасибо вам за все ваши роли, за ваше отношение к работе, к людям, - написал он.

Одна из последних его работ - роль в фильме "Аким"

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