За 51 тысячу перевалило число больных коронавирусом в Казахстане

В стране выявлено 51 059 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 376 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 847 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 73 / 43

город Алматы - 143 / 73

город Шымкент - 65 / 32

Акмолинская область - 28 / 24

Актюбинская область - 22 / 2

Алматинская область - 59 / 51

Атырауская область - 264 / 177

Восточно-Казахстанская область - 135 / 69

Жамбылская область - 77 / 31

Западно-Казахстанская область - 86 / 63

Карагандинская область - 184 / 120

Костанайская область - 42 / 26

Кызылординская область - 31 / 15

Мангистауская область - 82 / 78

Павлодарская область - 47 / 30

Северо-Казахстанская область - 28 / 9

Туркестанская область - 10 / 4

Всего в стране выявлено 51 059 заболевших.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!