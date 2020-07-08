За 51 тысячу перевалило число больных коронавирусом в Казахстане
В стране выявлено 51 059 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 376 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них 847 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 73 / 43
город Алматы - 143 / 73
город Шымкент - 65 / 32
Акмолинская область - 28 / 24
Актюбинская область - 22 / 2
Алматинская область - 59 / 51
Атырауская область - 264 / 177
Восточно-Казахстанская область - 135 / 69
Жамбылская область - 77 / 31
Западно-Казахстанская область - 86 / 63
Карагандинская область - 184 / 120
Костанайская область - 42 / 26
Кызылординская область - 31 / 15
Мангистауская область - 82 / 78
Павлодарская область - 47 / 30
Северо-Казахстанская область - 28 / 9
Туркестанская область - 10 / 4
Всего в стране выявлено 51 059 заболевших.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!