Как будет оказываться медпомощь по новому Кодексу о здоровье

Предусматривается трехуровневая система оказания медицинской помощи.

Новый кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", который вчера вечером подписал глава государства, предусматривает трехуровневую систему оказания медицинской помощи (международный стандарт), передает zakon.kz.

Так, медицинская помощь предоставляется в следующих объемах:

- минимальный, представляющий собой гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;

- базовый, представляющий собой медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с законом "Об обязательном социальном медицинском страховании";

- дополнительный объем медицинской помощи, включающий: медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования и медицинскую помощь, предоставляемую за счет оказания платных услуг и иных источников.

Как отмечается, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам Республики Казахстан, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственную помощь.

Перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи утверждается Правительством РК.

При это медицинская помощь, входящая в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, оказывается на основе клинических протоколов медицинскими работниками, допущенными к клинической практике на территории республики.

В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

1. скорая медицинская помощь;

2. санитарная авиация;

3. первичная медико-санитарная помощь:

- профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний согласно перечню, определяемому Правительством РК;

- профилактические медицинские осмотры целевых групп населения, устанавливаемых уполномоченным органом, за исключением лиц, указанных в законе "Об обязательном социальном медицинском страховании";

- патронаж детей в возрасте до одного года;

- наблюдение беременности и планирование семьи;

-динамическое наблюдение больных с хроническими заболеваниями по перечню, определяемому уполномоченным органом;

- медико-социальная помощь при социально значимых заболеваниях по перечню, определяемому уполномоченным органом;

- неотложная медицинская помощь;

- прием, консультация специалиста первичной медико-санитарной помощи, в том числе при острых или обострении хронических заболеваний;

- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

- консультирование пациентов по вопросам здорового образа жизни, репродуктивного здоровья и планирования семьи;

4) консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов:

- медико-социальная помощь лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, включая их динамическое наблюдение;

- прием и консультации профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению;

- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

5) стационарозамещающая медицинская помощь для:

- лечения социально значимых заболеваний;

- лечения хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению;

- проведения лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара;

6) стационарная медицинская помощь, включающая лечение:

пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям;

социально значимых заболеваний;

инфекционных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению;

7) обеспечение препаратами крови и ее компонентами по медицинским показаниям;

8) восстановительное лечение и медицинская реабилитация больных туберкулезом и перенесших туберкулез;

9) паллиативная помощь и сестринский уход для отдельных категорий населения;

10) патологоанатомическая диагностика при:

патологоанатомическом вскрытии;

хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, социально значимых заболеваниях;

инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих;

11) подготовка трупа к изъятию органов или тканей, изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка ткани (части ткани) или органов (части органов) с целью трансплантации тканей (части ткани) или органов.

Источниками финансового обеспечения системы здравоохранения являются:

- бюджетные средства;

- активы фонда социального медицинского страхования;

- средства добровольного медицинского страхования;

- средства, полученные за оказание платных услуг;

- средства, поступившие в качестве добровольных пожертвований от физических и юридических лиц;

- иные источники, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Отметим, что в действующем до этого Кодексе отсутствовали нормы по оказанию медицинской помощи по уровням.

Как отмечали разработчики кодекса, оказание трехуровневой медицинской помощи (первичная, вторичная, третичная) позволяет управлять потоками пациентов на всех уровнях и готова принять пациентов любого профиля в стационары.

Кодексом также вводится особый порядок проведения проверок в отношении субъектов (объектов) здравоохранения, оказывающих услуги родовспоможения при осуществлении государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Этого не было предусмотрено действующим Кодексом и Предпринимательским кодексом.

Таким образом ожидается повышение качества оказания медицинских услуг по родовспоможению.

Кроме того, предусматриваются особенности организации медицинской помощи в сельской местности по использованию передвижных медицинских комплексов (мобильные клиники на автомобиле), медицинских поездов и средств оказания дистанционных медицинских услуг с учетом географической отдаленности, плотности населения, демографических показателей, особенностей половозрастного состава и иных критериев, влияющих на доступность медицинской помощи.

Кодекс также предусматривает адмответственность за предоставление на платной основе медицинской помощи, оказываемой в рамках ГОБМП и ОСМС.

Как ожидается, новый Кодекс сделает медицинскую помощь более доступной, в том числе в сельской местности.

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