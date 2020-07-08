Бывший вице-министр высказался о своем уходе с должности

Он сообщил, что впереди новые вызовы и задачи.

Нариман Мукушев, бывший вице-министр труда и социальной защиты населения РК, прокомментировал свой уход с этой должности, передает zakon.kz.

Накануне постановлением Правительства РК Мукушев Нариман Нурланович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК,

Пост, посвященный уходу с должности в Правительстве, Мукушев опубликовал в своем Telegram. Он заявил, что решение покинуть пост вице-министра далось ему нелегко, он долго раздумывал над этим, поскольку очень полюбил эту сферу и то, как можно применить в ней цифровые технологии.

Настало время двигаться дальше. За 2 года мы с моими коллегами старались упростить жизнь граждан при помощи цифровизации. В частности, в вопросах трудоустройства, занятости и социальной защиты. Что удалось, а что не очень, конечно же, решать людям - получателям государственных услуг. В свою очередь, хочу поблагодарить наших граждан. За то, что не остаетесь равнодушными к вопросам социально-трудовой сферы и ее цифровизации, за ваши комментарии к нашим проектам. Это стало для меня большой мотивацией. Своих наставников и руководителей - за доверие и возможность реализовать цифровые подходы и решения. Коллег по цеху - за поддержку и продуктивную работу. Ну и, конечно, свою семью, близких людей, свою вторую половинку - за безусловную веру в меня, - написал Нариман Мукушев.

Бывший вице-министр сообщил, что впереди новые вызовы и задачи.

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