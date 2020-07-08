Заболеваемость коронавирусом возросла в 4,5 раза в Акмолинской области

В регионе госпитализировано 1 177 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 38 человек, в крайне тяжелом - семь человек.

В Акмолинской области заболеваемость коронавирусом возросла в 4,5 раза. Об этом сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 1 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 545 с симптомными проявлениями болезни, 968 бессимптомных больных. 23 случая с летальным исходом.

Рост заболевших пациентов за неделю составил 4,5% - это 330 случаев заболевания. За последние сутки 32 случая - это 2%. Медицинские организации области усиленно продолжают работать. Госпитализировано 1 177 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 38 человек, в крайне тяжелом - семь человек. Выздоровели 330 человек.

Лечение пациентов проводится в 10 инфекционных и 26 провизорных стационарах. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние три недели возросла в 4,5 раза, - сообщил Ермек Маржикпаев на брифинге.

Он отметил, что среди заболевших есть и медицинские работники. С начала пандемии 43 врача и 119 средних медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией, 70% из них - на бытовом уровне.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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