Волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к итальянским болельщикам
Теперь она будет играть за клуб элитного дивизиона чемпионата Италии
Волейболистка из Казахстана Сабина Алтынбекова, на днях ставшая игроком итальянской команды "Волалто Казерта", записала видеообращение к болельщикам этого клуба, передает zakon.kz.
На данный момент известно, что контракт Сабины с итальянским клубом рассчитан на 2 года, финансовые детали не разглашаются.
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SABINA ATYNBEKOVA - VOLALTO 2.0 CASERTA saluta in italiano e inglese la società, la città e i tifosi! Un ringraziamento particolare va all’amico polacco MISHA (Michal Adam Cybulski -Mvp Agencja)! Grazie Misha per averci aiutato a portare Sabina Altynbekova per 2 anni alla Volalto 2.0 Caserta sia come atleta in campo, sia come ImageWoman, volto e immagine del club nel mondo dal 2020 al 2022. !
В новом сезоне "Волалто Казерта" продолжит выступление в Серии А1 - элитном дивизионе волейбольного чемпионата Италии, благодаря счастливому стечению обстоятельств. По спортивному принципу "Волалто Казерта" должен был вылететь во второй дивизион, так как в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е, место, но чемпионат был завершен досрочно из-за эпидемии коронавируса, и за всеми клубами сильнейшего дивизиона сохранили прописку в нем.
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С декабря 2019 года казахстанская спортсменка выступала за клуб из ОАЭ "Аль-Васл".
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