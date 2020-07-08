Волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к итальянским болельщикам

Теперь она будет играть за клуб элитного дивизиона чемпионата Италии

Волейболистка из Казахстана Сабина Алтынбекова, на днях ставшая игроком итальянской команды "Волалто Казерта", записала видеообращение к болельщикам этого клуба, передает zakon.kz.

На данный момент известно, что контракт Сабины с итальянским клубом рассчитан на 2 года, финансовые детали не разглашаются.

В новом сезоне "Волалто Казерта" продолжит выступление в Серии А1 - элитном дивизионе волейбольного чемпионата Италии, благодаря счастливому стечению обстоятельств. По спортивному принципу "Волалто Казерта" должен был вылететь во второй дивизион, так как в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е, место, но чемпионат был завершен досрочно из-за эпидемии коронавируса, и за всеми клубами сильнейшего дивизиона сохранили прописку в нем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram OUTSIDE: #20 - SABINA ALTYNBEKOVA Публикация от Volalto 2.0 Caserta (@volalto2.0caserta) 5 Июл 2020 в 1:05 PDT

С декабря 2019 года казахстанская спортсменка выступала за клуб из ОАЭ "Аль-Васл".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!