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Волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к итальянским болельщикам

Теперь она будет играть за клуб элитного дивизиона чемпионата Италии

Фото : Instagram8 июля 2020, 11:41

Волейболистка из Казахстана Сабина Алтынбекова, на днях ставшая игроком итальянской команды "Волалто Казерта", записала видеообращение к болельщикам этого клуба, передает zakon.kz.

На данный момент известно, что контракт Сабины с итальянским клубом рассчитан на 2 года, финансовые детали не разглашаются.

В новом сезоне "Волалто Казерта" продолжит выступление в Серии А1 - элитном дивизионе волейбольного чемпионата Италии, благодаря счастливому стечению обстоятельств. По спортивному принципу "Волалто Казерта" должен был вылететь во второй дивизион, так как в прошедшем сезоне занял последнее, 14-е, место, но чемпионат был завершен досрочно из-за эпидемии коронавируса, и за всеми клубами сильнейшего дивизиона сохранили прописку в нем.

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OUTSIDE: #20 - SABINA ALTYNBEKOVA

Публикация от Volalto 2.0 Caserta (@volalto2.0caserta) 5 Июл 2020 в 1:05 PDT

С декабря 2019 года казахстанская спортсменка выступала за клуб из ОАЭ "Аль-Васл".


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