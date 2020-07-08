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Рассылку видео с мешками для тел умерших прокомментировал Сапарбаев

У нас такого случая не было - аким области.

Фото : Pixabay8 июля 2020, 11:51

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев прокомментировал рассылку видео с мешками для тел умерших, передает zakon.kz.

Видеоролик распространяется среди жителей области. Автор ролика утверждает, что видео было снято в Таразе.

Аким заявил, что эта рассылка - фейковая.

Автор не до конца прочитал. Я бы посоветовал всем читать статьи, материалы и информацию до конца. Сейчас мы можем для интереса поднять этот видеосюжет. Там написано, что он был снят в Актау. Далее, акимат Мангыстауской области дал опровержение. Там такого случая не было. Кто-то из наших перепечатал и написал "Тараз". У нас такого случая не было, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Всего в регионе от коронавируса умерли три человека. Один из них - житель Павлодарской области.


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