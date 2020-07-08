Какие города могли стать столицей Казахстана?
Перед переносом столицы Елбасы объездил города разных стран.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что в качестве новой столицы он рассматривал Караганду и Актобе, но они были слишком далеко от центра. В итоге выбор пал на Акмолу, передает zakon.kz.
Новая страна, новое государство, должна быть новая столица. Много было раздумий, мыслей о том, как это я буду делать. Вся политическая судьба была поставлена на карту, честно. Ва-банк надо было идти. Я не представлял, откуда я буду изыскивать средства на это, как я буду это делать.
Прежде, чем решиться, я объездил многие столицы. Сена по центру Парижа, в Лондоне тоже есть река. В любой город приедешь, река украшает. Дунай (через) многие столицы Европы проходит. Это один вопрос. Примерная середина страны - это второй вопрос. Экологическая чистота - третий вопрос.
Я смотрел Караганду, Актюбинск, смотрел другие города. Те были слишком далеко от центра. И вот выбор остановился здесь. Как говорится, глаза боятся, руки делают, - сказал Назарбаев в интервью, которое опубликовала его пресс-служба.
Для улучшения климата новой столицы было принято решение посадить деревья. Таким образом, появился лес.
Тоже был вопрос, будет или не будет расти. Я очень рад, что смог это сделать. 100 тысяч гектаров леса высажено вокруг нашей столицы. Цель была соединить этот лес с Боровским лесом. Каждый год высаживают огромное количество деревьев вокруг городов.
Вообще, столица послужила примером застройки городов. Все областные центры смотрят на столицу и что-то делают внутри. Приедешь туда и увидишь, какой стал, допустим, сейчас город Атырау. Он таким не был никогда. Талдыкорган стал другим городом совершенно, Костанай да и Актюбинск тоже. То есть, все города равняются на столицу и становятся лучше и краше. Здесь мы озеленяем и там озеленяют, - отметил Назарбаев.
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