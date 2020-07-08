Какие города могли стать столицей Казахстана?

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что в качестве новой столицы он рассматривал Караганду и Актобе, но они были слишком далеко от центра. В итоге выбор пал на Акмолу, передает zakon.kz.

Прежде, чем решиться, я объездил многие столицы. Сена по центру Парижа, в Лондоне тоже есть река. В любой город приедешь, река украшает. Дунай (через) многие столицы Европы проходит. Это один вопрос. Примерная середина страны - это второй вопрос. Экологическая чистота - третий вопрос.

Я смотрел Караганду, Актюбинск, смотрел другие города. Те были слишком далеко от центра. И вот выбор остановился здесь. Как говорится, глаза боятся, руки делают, - сказал Назарбаев в интервью, которое опубликовала его пресс-служба.