Он будет курировать социальную сферу города.

Алмас Садубаев назначен заместителем акима Тараза, передает zakon.kz.

Он будет курировать социальную сферу города.

Садубаев Алмас Кадирбекович родился в 1984 году в Таразе.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· ТарГу им.М.Х.Дулати (2001-2005)

Специальность "Журналистика"

· Университет "Кайнар" (2005-2007)

Специальность "Экономика"

· КазНПУ им.Абая (2011)

Степень магистра по специальности "Регионоведение"

Трудовой стаж:

· Редактор отдела новостей областного телеканала "Қазақстан-Тараз" (2004);

· Редактор отдела новостей, PR-директор АО "Национальное телевидение Казахстан" г. Астане (2005-2008);

· Главный редактор республиканских изданий - газеты и журнала "Заң" в г.Алматы (2008-2010);

· Пресс-секретарь Председателя Верховного суда Республики Казахстан (2010);

· Эксперт в пресс-службе Президента Республики Казахстан (2010-2011);

· Генеральный директор ТОО "Медиа-центр ОВД РК" (2011-2015);

· Пресс-секретарь министра, директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан (с 25.02.2015).

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