Алмас Садубаев назначен заместителем акима Тараза
Он будет курировать социальную сферу города.
Алмас Садубаев назначен заместителем акима Тараза, передает zakon.kz.
Он будет курировать социальную сферу города.
Садубаев Алмас Кадирбекович родился в 1984 году в Таразе.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· ТарГу им.М.Х.Дулати (2001-2005)
Специальность "Журналистика"
· Университет "Кайнар" (2005-2007)
Специальность "Экономика"
· КазНПУ им.Абая (2011)
Степень магистра по специальности "Регионоведение"
Трудовой стаж:
· Редактор отдела новостей областного телеканала "Қазақстан-Тараз" (2004);
· Редактор отдела новостей, PR-директор АО "Национальное телевидение Казахстан" г. Астане (2005-2008);
· Главный редактор республиканских изданий - газеты и журнала "Заң" в г.Алматы (2008-2010);
· Пресс-секретарь Председателя Верховного суда Республики Казахстан (2010);
· Эксперт в пресс-службе Президента Республики Казахстан (2010-2011);
· Генеральный директор ТОО "Медиа-центр ОВД РК" (2011-2015);
· Пресс-секретарь министра, директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан (с 25.02.2015).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!