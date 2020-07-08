За что могут оштрафовать казахстанцев в период пандемии COVID-19

Штрафы предусмотрены ст. 425 КОАП.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции, утвержденные недавно Минздравом, в частности, предусматривают адмответственность за их нарушение, передает zakon.kz.

Итак, вас могут оштрафовать за:

- отсутствие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе;

- отсутствие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы;

- отсутствие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств;

- отсутствие средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в санитарных узлах;

- отсутствие антисептиков на рабочих местах;

- отсутствие журналов мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причинами отсутствия;

- отсутствие разметки мест на полу или ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах наибольшего скопления людей;

- отсутствие бактерицидных ламп или рецеркуляторов.

- за несвоевременную смену защитных масок и перчаток (маски меняются каждые 2 часа, перчатки в случае повреждения).

- за несоблюдение в продовольственных магазинах (рынках) расстояния не менее 1 метра между посетителем (клиентом) и работником;

- за прием без предварительной записи в местах оказания услуг иработ;

- за несоблюдение дистанции 1 м между столами в пунктах общественного питания;

- за несоблюдение расстояния между рабочими местами не менее 2 м на объектах сферы обслуживания;

- за размещение в одном помещении сотрудников ближе чем 1 м друг к другу;

- за неисправность вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с обеспечением соблюдения режима проветривания в торговых центрах;

- во время зрелищных мероприятий превышение заполнения 50% проектной мощности в помещении;

-наполнение залов группами осуществляется более 50% от проектной мощности;

- отсутствие у водителей и кондукторов общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептиков для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки);

За что могут оштрафовать граждан:

- отсутствие маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте;

- не соблюдение дистанции 1 м в общественных местах;

- передвижение (перемещение) на открытом воздухе группами более 3 человек или с нарушением иных требований.

Какие штрафы грозят согласно ст. 425 КОАП:

Физическим лицам - 30 МРП (83 340 тг)

Субъектам предпринимательства:

малого - 230 МРП (638 940 тг)

среднего - 310 МРП (861 180 тг)

крупного - 1 600 МРП (4 444 800 тг)

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК подписал приказ от 5 июля 2020 «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий».

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