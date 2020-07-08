Камеры пыток внутри контейнеров нашли полицейские

Арестованы шесть человек.

В Нидерландах полиция нашла самодельные камеры пыток внутри грузовых контейнеров, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Контейнеры были обнаружены на территории завода неподалеку от Роттердама. Это произошло после того, как французские полицейские взломали зашифрованные телефоны, используемые преступниками.

Камеры пыток были найдены до того, как их использовали по назначению. Потенциальные жертвы сейчас скрываются.

Внутри контейнеров находились стоматологическое кресло с ремнями и наручниками, а также скальпели, секаторы и балаклавы. Помещения полностью звукоизолированы.

В полиции предполагают, что камеры использовались транснациональной криминальной группировкой, которая выполняла заказы из различных стран, пожелавших расправиться с конкурентами или неугодными лицами. В этой связи эксперты назвали масштаб деятельности преступников "устрашающим" и "не имеющим аналогов".

Расследование началось в апреле, в ходе которого спецслужбы смогли получить доступ к зашифрованной сети чата EncroChat, через который преступники получали заказы на пытки и устранение жертв. Согласно данным Национального агентства по преступности Великобритании (NCA), EncroChat был "криминальным рынком". Его использовали 60 тысяч человек.

Шесть человек были арестованы. Всего после взлома EncroChat полицейские стран Европы арестовали около 800 человек.

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