Из-за осложнений от коронавируса Амандыка Баталова увезли в Нур-Султан

Сейчас он проходит там лечение, состояние намного улучшилось.

Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов рассказал о здоровье заболевшего коронавирусом главы региона, передает zakon.kz.

Он напомним, что о болезни Амандыка Баталова стало известно две недели назад.

У него подтвердился коронавирус, он проходил лечение. Но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение госпитализировать его в кардиологический центр Нур-Султана. Сейчас он проходит там лечение, состояние намного улучшилось, - рассказал на брифинге Байжуманов.

Он сообщил, что Баталов постоянно занимается спортом и у него крепкое здоровье.

Так что в ближайшее время он выпишется и приступит к работе, - добавил спикер.

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