Из-за осложнений от коронавируса Амандыка Баталова увезли в Нур-Султан
Сейчас он проходит там лечение, состояние намного улучшилось.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz8 июля 2020, 13:06
Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов рассказал о здоровье заболевшего коронавирусом главы региона, передает zakon.kz.
Он напомним, что о болезни Амандыка Баталова стало известно две недели назад.
У него подтвердился коронавирус, он проходил лечение. Но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение госпитализировать его в кардиологический центр Нур-Султана. Сейчас он проходит там лечение, состояние намного улучшилось, - рассказал на брифинге Байжуманов.
Он сообщил, что Баталов постоянно занимается спортом и у него крепкое здоровье.
Так что в ближайшее время он выпишется и приступит к работе, - добавил спикер.
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