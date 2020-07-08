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Из-за осложнений от коронавируса Амандыка Баталова увезли в Нур-Султан

Сейчас он проходит там лечение, состояние намного улучшилось.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz8 июля 2020, 13:06

Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов рассказал о здоровье заболевшего коронавирусом главы региона, передает zakon.kz.

Он напомним, что о болезни Амандыка Баталова стало известно две недели назад.

У него подтвердился коронавирус, он проходил лечение. Но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение госпитализировать его в кардиологический центр Нур-Султана. Сейчас он проходит там лечение, состояние намного улучшилось, - рассказал на брифинге Байжуманов.

Он сообщил, что Баталов постоянно занимается спортом и у него крепкое здоровье.

Так что в ближайшее время он выпишется и приступит к работе, - добавил спикер.


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