У акима Алматинской области выявили коронавирус

Амандык Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно.

Аким Алматинской области Амандык Баталов ушел на самоизоляцию, передает zakon.kz.

К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно). Амандык Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно, - сообщил пресс-секретарь акима Алматы.

На минувшей неделе из самоизоляции вышли министры образования, сельского хозяйства и экологии. Они самоизолировались в связи с контактом с заболевшим коронавирусом министром здравоохранения Елжаном Биртановым. Также вышел из самоизоляции премьер-министр РК Аскар Мамин.

Коронавирусом заболел Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, пресс-секретарь Президента Берик Уали.

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