У акима Алматинской области выявили коронавирус
Амандык Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно.
Фото : ZTB.kz22 июня 2020, 09:56
Аким Алматинской области Амандык Баталов ушел на самоизоляцию, передает zakon.kz.
К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно). Амандык Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно, - сообщил пресс-секретарь акима Алматы.
На минувшей неделе из самоизоляции вышли министры образования, сельского хозяйства и экологии. Они самоизолировались в связи с контактом с заболевшим коронавирусом министром здравоохранения Елжаном Биртановым. Также вышел из самоизоляции премьер-министр РК Аскар Мамин.
Коронавирусом заболел Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, пресс-секретарь Президента Берик Уали.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028485-e6a2da082e8ae4694b13e9bf7f71a1ae
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...