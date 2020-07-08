Сколько раз в день врач должен проверять состояние больного, лечащегося на дому

Медработники должны обзванивать пациентов в течение дня два раза и один раз в три дня проводить онлайн-консультирование.

Главный врач городской поликлиники №5, депутат маслихата Нур-Султана Алтыншаш Табулдина рассказала, сколько раз в день врач должен обзванивать и проверять состояние больного, лечащегося на дому, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что контроль медиками осуществляется над пациентами с легкими формами или с подозрениями на коронавирусную инфекцию.

Медработники обзванивают пациентов в течение дня два раза и один раз в три дня проводят онлайн-консультирование. Если есть необходимость, то пациентам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, отправляется мобильная бригада, - сообщила Алтыншаш Табулдина на брифинге в СЦК.

По ее словам, граждане также могут обратиться за помощью в контакт-центр скорой медицинской помощи, где специалисты смогут их проконсультировать.

Или же другой вариант - обратиться в колл-центр поликлиники для вызова бригады скорой помощи.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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