Названы районы Атырауской области с большим числом заболевших COVID-19

С июня количество зараженных начало расти.

Более 6 тыс. заражений КВИ зафиксировано с конца марта по начало июня в Атырауской области, сообщил в ходе онлайн-брифинга аким региона Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

До мая месяца эпидемиологическая ситуация в регионе была стабильной. Этого удалось добиться благодаря карантинным мерам и режиму ЧП. К сожалению, с июня количество зараженных начало расти. Если считать вместе с бессимптомными носителями коронавируса, то с 27 марта по 7 июня зафиксировано 6 156 случаев, — сообщил Досмухамбетов.

Если остановится по районам, то, по его словам, больше всего фактов зафиксировано в районе Жилой или 2 822 человек, в районе Кызыл – 331, Махамбет – 124, Курмангазы – 106, Исатай – 99, Макат – 71 фактов.

За последние семь дней прирост составил 6 %. В районах и селах были факты, когда жители собирались на тои или похороны. Это также повлияло на заражение коронавирусом. Если посмотреть возрастную категорию зараженных, то это граждане от 20 до 60 лет. Из общего количества зараженных дети до 14 лет составляют 12 %. От 20 до 50 лет – 61 %, а от 50 лет и более – 27 %, — отметил аким области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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