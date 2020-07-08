Сапарбаев рассказал о ситуации по коронавирусу в регионе

. В больницах от пневмонии лечатся 732 пациента.

В среду, 8 июля, в региональной службе коммуникаций прошел онлайн-брифинг акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Глава региона рассказал о текущей ситуации по коронавирусу и о мерах, которые предпринимаются по недопущению распространению инфекции, сообщает zakon.kz.

На данный момент по регионе зарегистрировано 1866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 865 симптомные, 1001 бессимптомный. К сожалению, жители все еще не осознают опасность инфекции и пренебрегают санитарными нормами. К примеру, только за последние сутки выявлено 77 больных, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Всего зафиксировано три летальных случая от коронавируса. Вылечилось 598 человек. В больницах от пневмонии лечатся 732 пациента.

В стационарах насчитывается 1855 койко-мест. На сегодня загруженность коечного фонда в инфекционных стационарах составляет 71%, в провизорных стационарах – 56%, в каратинных стационарах – 5%. Количество свободных коек составляет 824.

В ходе брифинге Бердибек Сапарбаев сообщил, что в скором времени количество мест в инфекционных стационарах увеличат с 665 до 1490.

На общую сумму 4,9 миллиарда тенге направлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета на приобретение 1662 изделий медназначения, среди которых пульсоксиметры, кислородные концентраты и др.

Сейчас в стационарах насчитывается 148 аппаратов ИВЛ. Ожидается поступление новых 50 аппаратов ИВЛ. По области работают 10 компьютерных томографов. Все инфекционные стационары обеспечены рентген-аппаратами.

Бердибек Сапарбаев отметил, что ощущается острая нехватка медработников. Сейчас в борьбе с коронавирусом задействованы 1146 медиков. К действующим врачам дополнительно привлечены 435 сотрудников, среди которых 80 пенсионеров, 25 резидентов и выпускников медвузов.

Аким области добавил, что всем врачам, которые работают в нелегких условиях оказывается помощь.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил медикам, которые борются с коронавирусом и работают в условиях повышенных нагрузок, оказать дополнительную финансовую поддержку. Более 2,5 тыс. медработников получили финансовую помощь на сумму более 2 млрд. тенге. Из Фонда соцмедстрахования для поддержки около 1800 врачей выделено 712 миллионов тенге, - сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев остановился и на проблеме нехватки медицинских масок.

Жамбылская компания TOO «Super-pharm» ежедневно производит 50-60 тыс. Масок, которые поступают в аптеки города и области. Специалисты утверждают, что сырья достаточно. Во аптеках их маски будут продаваться по 80 тенге, - сказал аким области.

- Жителей волнует вопрос нехватки лекарств, и мы работаем над решением этой проблемы. Сейчас ведутся переговоры с соседними странами. Из местного бюджета выделено 700 миллионов тенге, будет выделено еще 300 миллионов тенге для закупа лекарств. На следующей неделе на прилавках аптек уже должны появиться нужные препараты, - сообщил Бердибек Сапарбаев.

По области функционируют 486 фармацевтических объектов. Создана специальная мониторинговая группа, в состав которой вошли представители департамента контроля безопасности и качества товаров и услуг, правоохранительных органов, общественных организаций и СМИ. Группой проводится ежедневный мониторинг наличия и цен на препараты для симптоматического лечения COVID-19 в аптеках города Тараза. В перечень вошли жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные, витамины и другие.

На сегодня в регионе ПЦР-тест принимают 6 лабораторий. С января текущего года ПЦР-тест прошли около 65 тыс. жителей.

Бердибек Сапарбаев рассказал о запуске в Таразе онлайн-консультации врачей по лечению на дому для пациентов с легкой формой коронавируса и респираторных заболеваний. Для получения консультации необходимо позвонить на номер 109. Жители смогут также пожаловаться на необоснованное повышение цен на лекарственные препараты.

В ходе брифинге аким области Бердибек Сапарбаев ответил на вопросы журналистов и жителей.

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