Как будут прививать казахстанцев по новому Кодексу о здоровье

Профилактические прививки подразделяются на обязательные и добровольные.

Новый кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" определяет, что профилактические прививки подразделяются на обязательные и добровольные, а также предусматривает адмответственность за качество вакцин, передает zakon.kz.

Профилактические прививки - это введение в организм человека иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям.

Профилактические прививки подразделяются на обязательные и добровольные.

В частности, определены следующие виды обязательных профилактических прививок:

- плановые профилактические прививки;

- профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям.

Кодекс гласит, что физические лица, постоянно находящиеся на территории Республики Казахстан, обязаны получать обязательные профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний.

Перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, порядок, сроки их проведения и группы населения, подлежащие профилактическим прививкам, определяются Правительством РК.

Плановым профилактическим прививкам подлежат лица, достигшие возраста в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки, не имеющие медицинских противопоказаний.

Перед проведением профилактической прививки медицинским работником производится осмотр прививаемого лица. Медицинский работник предоставляет ему либо его законному представителю полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных неблагоприятных проявлениях и последствиях отказа от нее.

Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок утверждается уполномоченным органом.

Профилактическим прививкам по эпидемиологическим показаниям согласно перечню подлежат физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

Проведение профилактических прививок, не входящих в перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки, является добровольным и осуществляется на платной основе.

Порядок регистрации и расследования неблагоприятных проявлений после иммунизации устанавливается уполномоченным органом.

Как отмечается, допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в дошкольной организации.

Коллективный иммунитет - косвенная защита непривитых лиц за счет достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками населения против инфекций, предупреждаемых вакцинами.

Правила допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и пороговый уровень коллективного иммунитета определяются уполномоченным органом.



Вместе с тем в целях усиления ответственности должностных и юридических лиц (НЦЭЛС, производители, поставщики, реализаторы, дистрибьюторы и др. ответственные лица) предусматривается адмответственность за нарушение правил ввоза, закупа, транспортировки, хранения вакцин, а также за нарушение порядка проведения экспертизы лекарственных средств, проводимой государственной экспертной организацией в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при проведении экспертизы качества и безопасности вакцин (ст.426 КоАП, штрафа - должностных лиц - 100 МРП, юр.лиц – 130 – 1000 МРП).

Отметим, что в прежнем кодексе такая норма отсутствовала.

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