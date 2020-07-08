В Казахстане узаконили алгоритм действий при карантине

Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся постановлением Главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санврача соответствующей административно-территориальной единицы.

В новом Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения отдельной статьей прописаны условия введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в случае угрозы возникновения эпидемий, инфекционных заболеваний, передает zakon.kz.

Так, в случае угрозы ввоза на территорию Республики Казахстан или распространения на всей территории республики инфекционных и паразитарных заболеваний Главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории страны с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения.

В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) главные государственные санитарные врачи вводят ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения.

Как отмечается, ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся (отменяются) постановлением Главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных объектах иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановление главного государственного санитарного врача подлежит опубликованию (распространению) в средствах массовой информации и обязательному исполнению.

Оперативное руководство по координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, физических и юридических лиц в случаях введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, возлагается на межведомственную государственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Порядок осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, устанавливаются государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся в зависимости от территориальных особенностей, контагиозности, путей передачи, летальности и других эпидемически значимых факторов распространения инфекционных заболеваний в соответствии с критериями определения рисков завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа на территорию РК или возникновения случаев инфекционных заболеваний, устанавливаемыми уполномоченным органом.

Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, включают:

- ограничение въезда на территорию Республики Казахстан из-за рубежа (выезда из территории РК) и передвижения в отдельных регионах (областях, городах республиканского значения и столице) транспортными средствами (воздушным, железнодорожным, автомобильным);

- ограничение деятельности объектов предпринимательской или иной деятельности;

- ограничение организации и проведения мирных собраний, зрелищных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий, а также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью;

- ограничение производства, ввоза, вывоза, применения и реализации на территории РК продукции, предназначенной для использования и применения населением, а также в предпринимательской или иной деятельности;

- проведение в пунктах пропуска на Государственной границе РК бесконтактной термометрии, лабораторного обследования и, в случае необходимости, изоляцию лиц, прибывающих из неблагополучных по инфекционным заболеваниям стран;

- направление на лабораторное обследование, изоляцию и госпитализацию (или изоляцию на дому), медицинское наблюдение, лечение больных инфекционными заболеваниями;

- направление лиц, являющихся потенциальными источниками распространения инфекционных заболеваний, лиц, находившихся в контакте с инфекционными больными, а также лиц с подозрением на инфекционное заболевание на лабораторное и медицинское обследование и изоляцию;

- применение мер личной и коллективной профилактики инфекционных заболеваний;

- проведение профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещениях и на транспортных средствах, территориях, в очагах инфекционных заболеваний.

Напомним, в прежнем Кодексе такие ограничительные меры не были предусмотрены.

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