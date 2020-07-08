В Казахстане запретили продажу алкоголя, сигарет и кальянов лицам до 21 года

Кроме того, запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, производство, продажа и распространение товаров, имитирующих табачные изделия.

Новый кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусматривает запрет на продажу алкоголя и сигарет лицам младше 21 года, а также ограничение потребления кальяна, электронных сигарет и других электронных систем потребления, передает zakon.kz.

Так, в кодексе говорится, что профилактика и ограничение потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, а также алкоголя направлены на защиту здоровья населения от последствий их потребления и предупреждение возникновения зависимости, в том числе вызываемой новыми видами средств доставки никотина и потребления табака, систем для нагрева табака, электронных систем потребления, кальяна, введение возрастного ценза для лиц, имеющих право приобретать табачные изделия, формирование отношения населения к потреблению табачных изделий и алкоголя как к факторам высокого риска для жизни и здоровья, проведение согласованных действий по профилактике распространения потребления алкоголя и табачных изделий согласно международным обязательствам.

В связи с чем запрещается продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них:

- лицам в возрасте до двадцати одного года;

- лицами в возрасте до восемнадцати лет;

- из открытых пачек табачного изделия или штучная продажа табачных изделий;

- без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств;

- в зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, стадионов;

- без соответствующих документов, подтверждающих качество продукции;

- без нанесенной на пачку табачного изделия акцизной марки;

- если пачка табачного изделия содержит менее двадцати сигарет;

- без нанесенных на пачку табачного изделия, упаковку табачного изделия сведений о не менее трех вредных соединениях - системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах, размещаемых на пачке табачного изделия, упаковке табачного изделия;

- без нанесенного на пачку табачного изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, предупреждения о вреде потребления табачных изделий и никотина;

- без нанесенной на пачку табачного изделия, потребительскую упаковку, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, надписи о запрете продажи лицам в возрасте до двадцати одного года и лицами в возрасте до восемнадцати лет;

- на которых содержится информация, прямо или косвенно вводящая потребителя в заблуждение, в том числе такие слова как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень легкие», «мягкие», «экстра», «ультра» либо иные словосочетания, в том числе на иностранных языках, любые термины, описания, знаки, символы или иные обозначения, создающие ложное впечатление о меньшем вреде определенных изделий и (или) способов потребления по сравнению с другими изделиями и (или) способами потребления, а также вызывающие ассоциации с пищевыми продуктами (пищевыми добавками), в том числе с фруктами, ягодами, кондитерскими изделиями;

- в составе наборов с другими товарами;

- с полок самообслуживания;

- в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента;

- с выкладкой и открытой демонстрацией табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.

Вместе с тем предусмотрена адмответственность за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 летнего возраста.

В местах, где осуществляется продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, на видном месте должны быть размещены надпись следующего содержания: «Запрещена продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, лицам в возрасте до двадцати одного года», а также предупреждение о вреде курения, утвержденное уполномоченным органом.

Лица, осуществляющие продажу табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, обязаны:

- требовать предъявления документа, удостоверяющего личность;

- отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность.

Также говорится, что потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, запрещается:

- в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;

- в помещениях организаций здравоохранения;

- в пунктах общественного питания;

- в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;

- в ночных клубах, на дискотеках;

- в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта, в метро, в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;

- в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта;

- в государственных органах и организациях;

- в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;

- в подъездах домов;

- в помещениях и на территории автозаправочных станций;

- на детских площадках;

- в подземных переходах;

- в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц.

Эти нормы не применяются в тех случаях, если для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, выделены специальные оборудованные места.

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение курительных табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, превышающих предельно допустимые уровни содержания никотина и смолистых веществ, определяемые государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также табачных изделий, в отношении которых не установлены санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, производство, продажа и распространение товаров, имитирующих табачные изделия.

- алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года;

- алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе:

с 23 до 8 часов следующего дня;

- с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня;

- в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Документ также запрещает спонсорство табака, табачных изделий и реклама продукции, имитирующей алкогольные напитки.

Допускается оказание физическими и юридическими лицами, осуществляющими ввоз, производство, продажу и распространение табака, благотворительной помощи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Запрещается употребление алкогольных напитков, табака и табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, а также электронных систем потребления и жидкостей для них, несовершеннолетними лицами.

Родители и иные законные представители несовершеннолетних несут административную ответственность за употребление несовершеннолетними лицами алкогольных напитков в соответствии с законами РК.

При продаже алкогольной продукции лица, осуществляющие торговлю алкогольной продукции, обязаны:

- требовать предъявления документа, удостоверяющего личность;

- отказывать в продаже алкогольной продукции, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность.

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