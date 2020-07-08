Где-то в Казахстане? Смерть человека в больнице сняли на видео
Где именно снято это видео, пока неизвестно.
В Казнете распространяют видео из стационара с умирающим мужчиной, передает zakon.kz.
На записи на койке "советских времен" мужчина буквально задыхается. А через какое-то время его показывают лежащим на спине без движения. Голос за кадром сообщает, что мужчина умер, и это второй случай за два дня.
Запись выложили в региональных инста-пабликах Карагандинской и Павлодарской области. Однако в Управлениях здравоохранения этих регионов опровергли принадлежность отраженного на записи стационара к их медучреждениям.
Во всех медицинских учреждениях области было проведено расследование. С уверенностью заявляем, что данное видео было снято не в Карагандинской области. Для выяснения того, является ли данное видео фейком, запрос направлен в правоохранительные органы, - прокомментировали в Управлении здравоохранения Карагандинской области.
Где именно снято это видео, пока неизвестно.
Видео не рекомендуется к просмотру детям и слабонервным!
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В управлении здравоохранения Карагандинской области оперативно отреагировали на это видео. Там выяснили, что это - больница не в Карагандинской области. ⠀ "Во всех медицинских учреждениях области было проведено расследование. С уверенностью заявляем, что данное видео было снято не в Карагандинской области. Для выяснения того, является ли данное видео фейком, запрос направлен в правоохранительные органы", - дали комментарий в управлении здравоохранения Карагандинской области. ⠀ Человек на этом видео умер в мучениях. Обратите внимание: вокруг него - не передовое оборудование с проводами, лампочками, датчиками, а баклажки с водой. Как в стране аборигенов. ⠀ @patriotkaragandy
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