Экономическая бомба в алматинском аэропорту. Таймер запущен?

TAVAH полностью перекладывает риски по инвестициям на Казахстан, и при этом не несет никаких обязательств перед страной.

Статья "Зачем турецкий холдинг купил аэропорт Алматы?" вышла 14 мая. Как оказалось, в этот же день на свет появился документ: "Соглашение о государственной поддержке" между Республикой Казахстан в лице Министерства индустрии и инфраструктурного развития, "Европейским банком реконструкции и развития", некой "Международной финансовой корпорацией" и "Международным аэропортом Алматы".

Если был он был немедленно передан огласке, то даже гадать, почему TAV Airports Holding с легкостью заплатил несколько сотен миллионов долларов за малоперспективный актив, был бы немедленно снят с повестки дня. Во всяком случае после подробного изучения документа очевидно, что сделка по продаже одной из крупнейших и важнейших воздушных гаваней кабальна для Казахстана. Проще было выкупить аэропорт из бюджетных средств, чем закладывать существенные риски в не столь далекое будущее. Но обо всем по порядку.

Для начала следует напомнить, что после долгих переговоров, турецкий TAV Airports Holding стал полноправным владельцем международного аэропорта Алматы. Компания заплатила за свой новый актив 415 миллионов долларов при том, что независимые эксперты оценивали его в 180-220 миллионов долларов. Объясняя мотивы покупки, топ-менеджер TAVAH Сани Шенер сказал, что у МАА хороший потенциал и что обычно там говорят - 20% ВВП страны, "Шелковый путь" и прочая патетика. Турки переплатили на фоне новостей, что весь мир в труху после пандемии, что авиация загибается, а восстановление рынка обещают лишь к концу 2023-2025 года и даже проигнорировали тот факт, что МАА очень сложный и противоречивый актив.

Вопрос с переносом аэропорта за пределы города так и не решен. Никто не может гарантировать, что правительство в рамках программы оживления экономики однажды не станет строить аэропорт под Капчагаем. Параллельно Алматы теряет статус авиационного центра - есть столица, куда перетекает активность.

Есть конкуренция с региональными центрами, такими как Ташкент и Бишкек. Так же нужно знать, что главным источником дохода для бывших владельцев долгое время оставался авиакеросин, но эпоха гегемонии в поставки топлива закончена. Либерализация и конкурентный рынок. Почти все торговые площади в терминале находятся у сторонних владельцев.

Тем временем аэропорт находится в плачевном состоянии. Требуется ремонт всего и это огромные деньги. Реконструкция одной полосы в 2018 году обошлась в 25 миллионов долларов и это шоколадная цена. Сторонние подрядчики предлагали цену от 35 миллионов и только фирма Какимжанова смогла сделать невозможное.

Нуждается в ремонте и вторая полоса, и тут отечественные предприниматели уже не будут реверансно предлагать цены ниже рынка. Речь может иди о 35-40 миллионах долларов. Безоговорочно нужна реконструкция существующего терминала, который не ремонтировался ни разу с момента его сдачи в эксплуатацию и к сегодняшнему дню и морально и физически устарел.

По самым скромным подсчетам это около 50 миллионов долларов. Стоит вопрос о расширении мощностей, а значит строить новый терминал севернее существующего больше негде. Кстати, о нем заявили сами представители TAV, оценив инвестиции в 250 миллионов долларов и показав перспективный план развития. При этом все участники процесса стыдливо умалчивают, что придется сносить историческое здание первого аэропорта, так как строить больше негде.

Итак, по самым скромным подсчетам, речь идет о 750 миллионах долларов, при том, что потенциала для роста доходов нет. До 2018 года прибыль аэропорта оценивалась приблизительно в 30 миллионов долларов, включая доходы с продажи топлива, в последние годы в связи с либерализацией и требованиями со стороны регуляторов использовать в управлении гаванью принципа "желтых страниц" доход может сократиться с 13-14 миллионов долларов в год, при докризисной нагрузке. При том, что деньги как на покупку, так и на дальнейшее развитие TAVAH привлек с рынка и под существенный процент, а значит только его обслуживание будет обходиться минимум около 30 миллионов при стоимости денег в 4%.

В TAV Airports Holding опытные бойцы, которые прекрасно понимают куда зашли и какие цели преследуют. Ни о какой окупаемости в проекте речь не идет. Создается ощущение, что цель у турков привлечь деньги с внешних рынков, освоить их, а ответственность за них при любом удобном случае переложить на Казахстан.

На сегодня нет информации, подписали соглашение или нет, но насколько известно, Министерство юстиции дало отрицательное заключение, назвав его текст неприемлемым. Сомнения чиновников не означает, что гарантии не дадут. Участники процесса ощущают серьезное давление и этого может оказаться вполне достаточно.

То, что TAVAH и компания не намерены вкладывать собственные средства говорится чуть ли не в первых строках предполагаемого к подписанию соглашения. "Консорциум ведет активные переговоры с кредиторами с целью обеспечения финансирования, необходимого для успешного рефинансирования Консорциумом Приобретения и осуществления Расширения".

Подробная информация о планах должна быть в приложении, но его на руках нет, речь идет об инвестициях в развитие МАА.

"В результате переговоров Консорциум и Кредиторы определили ключевые области, в которых необходима поддержка со стороны РК для того, чтобы Кредиторы могли предоставить денежные средства".

По сути это государственная гарантия, вексель, который предлагается подписать Правительству в обеспечение деятельности инвесторов при том, что сами инвесторы снимают с себя любую ответственность и в принципе неподотчетны казахстанским властям. Как говорят эксперты, что с такими гарантиями купить аэропорт мог любой. Занять денег, поучаствовать в прибыли от большой реконструкции, а там война план покажет.

Приведу лишь некоторые фрагменты из соглашения, которое расписано на 25 листах без приложений.

Для начала стороны договариваются о понятиях и уже здесь становится очевидно, чего боятся инвесторы. Первый пункт – вопрос о зоне обеспечения авиационной безопасности. Оно и понятно, аэропорт обстроен со всех сторон, земли распроданы в нарушение санитарных правил и прочих норм, и вопрос требует решения. Все риски здесь должно взять на себя государство и исходя из того, как подробно расписан вопрос, речь идет о существенном пересмотре плана развития территорий уже в ближайшем будущем и заложено в основу договоренностей между сторонами.

"В случае если какое-либо Изъятие земель и переселение происходит на участке в непосредственной близости к территории…власти РК принимают на себя обязательство разработать и реализовать соответствующий План переселения, а также компенсировать всем вынужденным переселенцам утраченное имущество, включая незарегистрированных землепользователей". "Существенное несоблюдение обязательств по настоящему пункту считается Политическим событием, имеющим Значительное неблагоприятное воздействие"

Кстати, политическое событие, это главное от чего страхуются инвесторы. Здесь учтены все изменения при которых срабатывает система защиты инвестора в виде государственных гарантий. Политическое форс-мажорное обстоятельство означает: любой акт войны, любой бунт, блокада, эмбарго, ну и помимо прочего, любые шаги, предпринимаемые любым Государственным органом для целей контроля распространения или последствий любой эпидемии, что весьма актуально сегодня. "Политическое событие" любое событие, связанное со строительством конкурирующего аэропорта; экспроприацией; неблагоприятное действие государственных органов; Изменение в Законодательстве; и любое нарушение какого-либо положения настоящего Соглашения.

Тут и срабатывают гарантии правительства, которые должны погасить ущерб после его оценки и с учетом штрафной процентной ставке, что будет на 2% выше срочной кредитной ставки, указанной в Договорах финансирования.

Пунктом "Существенное неблагоприятное действие государственных органов" инвесторы либо блокируют действие надзорных органов в пользу граждан РК и их интересов, либо подводят основу для "Политического события", которое позволяет требовать возмещения со стороны государства. "Любое нарушение РК или любым Государственным органом Законодательства Казахстана; или принятие любых дискриминационных мер в отношении любой Компании Группы или любого Кредитора со стороны РК или любого Государственного органа".

Это при том, что правительство РК обязуется оказывать поддержку, например инфраструктурную, обеспечивая аэропорт всеми благами цивилизации по требованию. Обеспечивает дружелюбное отношение и сотрудничество со стороны всех государственных учреждений, играющих роль в деятельности

Имущественного комплекса аэропорта, включая управление воздушным движением, таможенную службу и полицию; а так же

общую политическую поддержку, чтобы все Государственные органы использовали все свои усилия для поддержки Инвесторов, включая минимизацию административного воздействия.

Заверения и гарантии по договору обязуют власти Казахстана признать и согласиться, что любое введение в заблуждение или нарушение любых следующих заверений и гарантий будет считаться существенным нарушением обязательств, а от суверенного иммунитета в части требовать для себя, своего имущества и своих доходов иммунитет в отношении исков, исполнения, наложения ареста или иного судебного процесса, отказывается. И подтверждает привилегии и иммунитеты Кредиторов. В частности, инвесторы сохраняют за собой все привилегии, иммунитеты и исключения в соответствии с ними.

Таким образом, можно сделать вывод, что TAVAH полностью перекладывает риски по инвестициям на Казахстан, и при этом не несет никаких обязательств перед страной, неподотчётна в тратах, относя их на внутренние дела компании, при этом выставляет настолько существенные ограничения, что в любой момент может "спрыгнуть", оставив Алматы в неудобном положении, а страну с долгами по обязательствам, которые еще раз хочу напомнить, могут достигнуть 750 миллионов долларов без учета процентов по кредитам, на покупку и реализацию проекта расширения, а так же могут требовать упущенную выгоду в международных судах.

Все это пролог к новому делу "Стати", которое будет отягощено добровольным подписанием Казахстана кабальной сделки, между частными лицами.

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