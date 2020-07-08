Китаец вернулся домой живым после своей кремации и похорон

В больнице перепутали пациента, а родственники не смогли опознать члена семьи. В результате семья потратила на похороны солидную сумму, а мужчина объявился через два месяца живым и невредимым.

Житель китайского города Чунцин оказался жив и здоров после того, как его тело кремировали и предали земле. Вернувшийся через два месяца после похорон китаец шокировал родственников, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

43-летний мужчина по фамилии Цзяо, страдавший психическим заболеванием, пропал в марте. Родня заявила о его исчезновении в полицию. Через месяц им сообщили, что он находится в больнице города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

Семья приехала в Вэньчжоу, однако медперсонал сообщил им, что Цзяо лежит в реанимации, и его жизнь держится на волоске, так как он страдает туберкулезом.

Родня попыталась его опознать, но не смогла, поскольку пациент лежал в кислородной маске. Семья решила доставить умирающего домой, по пути он скончался.

Родственникам не дали попрощаться с Цзяо, поскольку согласно правилам, введенным из-за коронавирусной инфекции, его сразу же кремировали. Семья заплатила за пышные похороны 140 тысяч юаней (более 530 тысяч гривен).

Через месяц после похорон дяде умершего позвонили из полиции города Шанжао в провинции Цзянси и рассказали, что найден бездомный, который называет себя Цзяо. Вскоре мужчина живой и невредимый вернулся домой.

Как он оказался в другой провинции китаец из-за проблем с психическим здоровьем объяснить не смог.

Также неизвестно, кто же скончался в больнице. В администрации медучреждения пояснили, что у скончавшегося мужчины при поступлении нашли документы на имя Цзяо и он был похож на фотографию в паспорте.

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