Сейчас государство предпринимает огромные усилия для эффективной борьбы с вирусом - эксперт

Ни одна страна не была готова к подобным темпам распространения коронавируса.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по телевидению и рассказал о сложившейся ситуации в стране. По этому поводу свое мнение высказал председатель Республиканской молодежной организации "Жарасым" при Ассамблеи народа Казахстана Тимур Джумурбаев, сообщает zakon.kz.

Уровень распространения короновирусной инфекции остается высоким как в Казахстане, так и во всем мире. Количество заболевших в мире достигает почти 12 млн. человек.

- К сожалению, мы наблюдаем, что система отечественного здравоохранения работает на износ, - отметил Тимур Жумурбаев. - Существуют системные проблемы. Но, однозначно, что ни одна страна не была готова к подобным темпам распространения вируса. Глава государства рассказал о тех мерах, которые будут предприняты для оказания медицинской помощи казахстанцам. Президент подробно остановился на цифровых данных. В кратчайшие сроки будет увеличено количество мобильных бригад, коечного фонда, медицинского персонала и мощностей ПЦР-лабараторий.

Еще одна животрепещущая тема, по мнению лидера молодежной организации - лекарственное обеспечение. Он считает, что во многом дефицит в аптеках вызван из-за действий скупщиков и спекулянтов, а также неподтвержденных рецептов, рассылаемых в социальных сетях.

- Сейчас государство предпринимает огромные усилия для эффективной борьбы с вирусом. Надеюсь, что скоро мы сможем закончить "короновирусную инфекцию" и вернуться к нормальной жизни. - В очередной раз повторюсь, что важно сохранять карантинные меры, не проявлять беспечность. Никто из нас не застрахован от болезни. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких.

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