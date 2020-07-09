В Нур-Султане продавцы требуют разрешить им работать

Торговцы утверждают, что были вынуждены продать товар в ущерб себе.

Продавцы одного из рынков столицы потребовали для себя отмены карантина. Они уверены, что идет дискриминация торговых объектов, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", исполнительные органы попросту не успевают реагировать на нарушения и давать разрешения на работу.

Мы готовы соблюдать все санитарные нормы. Это наш хлеб. Мы несправедливо лишаемся его. Кредиты у всех! Пусть дадут нам работать, - сказала предпринимательница Бактыгуль Кудайбергенова.

Также продавцы сетует на истечение срока годности продуктов. Некогда оживленные ряды сейчас опустели, как и полки с овощами и фруктами. В мясном отделе - похожая картина. Торговцы утверждают, что были вынуждены продать товар в ущерб себе. А оставшиеся пришлось по старинке посолить.

Прошу, давайте, потерпим. Всего на 2 недели объявили карантин! Понимаю, Вам надо кормить семьи! Но по всей стране умирают люди. Ситуация сложная, - заявил замакима района Байконур Ерлан Жаулыбаев.

На встречу с людьми приехал заместитель акима района. Чиновник просил понять их и обещал наказать тех, кто работает незаконно. Сегодня же другой базар закрылся. А завтра их ждет крупный штраф. Ерлан Жаулыбаев уверяет: никакой дискриминации нет. Просто не успевают уследить за всеми.

Для нас все равны. К сожалению, многие не воспринимают всерьез проблему и продолжают работать. Закрываем одного, открывается другой. Мы не успеваем, - добавил Жаулыбаев.

Представитель акимата пообещал рассмотреть проблему в ближайшее время. А торговцам не осталось другого выхода, как разойтись по домам. Товары и сегодня остались непроданными.

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