Российский губернатор задержан за серию заказных убийств

По данным следствия, губернатора Хабаровского края является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС в ближайшее время политик будет доставлен в Москву, в Басманный суд, где ему изберут меру пресечения.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, - говорится в сообщении СКР.

Господину Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!