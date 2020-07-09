1962 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Из них 1209 без клинических проявлений.

Фото : 24tv.ua

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. Из них 1209 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 120 / 65

город Алматы - 177 / 46

город Шымкент - 61 / 25

Акмолинская область - 35 / 27

Актюбинская область - 89 / 38

Алматинская область - 81 / 56

Атырауская область - 658 / 532

Восточно-Казахстанская область - 113 / 43

Жамбылская область - 57 / 47

Западно-Казахстанская область - 91 / 34

Карагандинская область - 150 / 108

Костанайская область - 111 / 71

Кызылординская область - 28 / 20

Мангистауская область - 70 / 53

Павлодарская область - 57 / 26

Северо-Казахстанская область - 36 / 7

Туркестанская область - 28 / 11 Всего в стране выявлено 53021 заболевших.

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