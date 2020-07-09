1962 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане
Из них 1209 без клинических проявлений.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Из них 1209 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 120 / 65
город Алматы - 177 / 46
город Шымкент - 61 / 25
Акмолинская область - 35 / 27
Актюбинская область - 89 / 38
Алматинская область - 81 / 56
Атырауская область - 658 / 532
Восточно-Казахстанская область - 113 / 43
Жамбылская область - 57 / 47
Западно-Казахстанская область - 91 / 34
Карагандинская область - 150 / 108
Костанайская область - 111 / 71
Кызылординская область - 28 / 20
Мангистауская область - 70 / 53
Павлодарская область - 57 / 26
Северо-Казахстанская область - 36 / 7
Туркестанская область - 28 / 11
Всего в стране выявлено 53021 заболевших.
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