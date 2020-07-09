Порядок трансплантации органов определен в Казахстане

Также определены права доноров и реципиентов.

В новом Кодексе "О здоровье и системе здравоохранения" определен порядок трансплантации органов (части органа), тканей и условия их изъятия, передает zakon.kz.

Так, говорится, что изъятие, консервация, хранение, транспортировка и пересадка органов (части органа) или тканей осуществляются в государственных медицинских организациях при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации органов согласно профилю медицинской деятельности.

Изъятие органов для дальнейшей трансплантации человеку (потенциальному реципиенту) производится у живого человека (прижизненного донора) или умершего (посмертного донора).

При этом при трансплантации органов запрещается:

- принудительное изъятие органов (части органа), тканей у человека;

- принуждение человека к предоставлению своего органа или тканей;

- купля-продажа органов и тканей человека;

- изъятие органов (части органа), тканей (части ткани) у прижизненного донора или посмертного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным лицом;

- изъятие органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) у посмертного донора для трансплантации иностранцам и лицам без гражданства;

- изъятие органов и тканей у лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить данные о своей личности и личность которых на момент констатации смерти не была установлена.

Как отмечается, изъятие органов и тканей от инфицированного прижизненного донора или посмертного донора для трансплантации реципиенту запрещается.

Перечень инфекционных заболеваний, при которых разрешается трансплантация органов и тканей от донора, утверждается уполномоченным органом.

Для обеспечения трансплантации органов формируется регистр:

- потенциальных реципиентов органов и тканей;

- реципиентов органов и тканей;

- доноров органов и тканей;

- граждан, выразивших право на посмертное донорство органов или тканей.

Как отмечается, регистрация волеизъявления гражданина РК о согласии или отказе на изъятие у него после смерти органов или тканей для трансплантации в регистре граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, может быть произведена при непосредственном обращении в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, или на веб-портал «электронного правительства».

Доступ к регистру граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, возможен только уполномоченным лицам Координационного центра по трансплантации в порядке, определенном уполномоченным органом.

Вместе с тем доноры и реципиенты органов имеют определенные права.

Так, донор вправе:

- требовать от организаций здравоохранения полной информации о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим вмешательством по изъятию органов;

- проходить медицинское обследование для включения в регистр доноров органов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования;

- получать лечение, в том числе медикаментозное, в организациях здравоохранения в связи с проведенным вмешательством по изъятию органов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования;

- отказаться до начала хирургического вмешательства по поводу трансплантации.

Реципиент вправе:

- требовать от организации здравоохранения полной информации о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим вмешательством по трансплантации органов;

- проходить медицинское обследование для включения в регистр потенциальных реципиентов органов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования;

- получать лечение, в том числе медикаментозное, в организации здравоохранения в связи с проведенным вмешательством по изъятию и пересадке донорских органов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- отказаться до начала хирургического вмешательства по поводу трансплантации.

Медицинским и иным работникам организаций здравоохранения запрещается разглашать сведения о доноре и реципиенте.

В Кодексе указано, что прижизненным донором органа или тканей может быть человек в возрасте 18 лет и старше, дееспособный, находящийся с реципиентом в генетической связи или имеющий с ним тканевую совместимость, выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа или тканей для дальнейшей трансплантации.

Для трансплантации от прижизненного донора могут быть изъяты только один из парных органов, часть органа или ткань, изъятие которых не повлечет за собой необратимого расстройства здоровья.

Прижизненный донор должен пройти всестороннее медицинское обследование в порядке, установленном уполномоченным органом.

Для установления генетической связи между потенциальным реципиентом и прижизненным донором создается Этическая комиссия. Состав и положение Этической комиссии утверждаются уполномоченным органом.

Кодекс также определяет, что посмертным донором может быть лицо в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы или ткани которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту.

Порядок дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов и уведомления супруга (супруги) или одного из близких родственников об этом определяется уполномоченным органом.

Изъятие органов у посмертного донора для трансплантации не допускается, если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что данное лицо при жизни либо после его смерти иные лица, указанные в части второй настоящего пункта, заявили о своем несогласии на изъятие его органов.

В случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право письменно заявить о своем несогласии (согласии) на изъятие его органов для трансплантации имеют супруги, а при их отсутствии - один из близких родственников.

Изъятие и консервация органов зрения от трупов с целью трансплантации производятся в организациях, осуществляющих деятельность патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы, в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области судебно-экспертной деятельности.

Порядок и условия изъятия, консервации, хранения, транспортировки и пересадки органов определяются уполномоченным органом.

Участие лиц, проводящих изъятие органов для последующей трансплантации, в констатации необратимой гибели головного мозга запрещается.

Действие настоящей статьи не распространяется на органы и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в себя репродуктивные ткани (половые клетки), а также на кровь, ее компоненты, гемопоэтические стволовые клетки, клетки организма человека или животного для использования в биомедицинских целях.





Как отмечается, работодатели и руководители организаций для создания условий, обеспечивающих развитие донорства органов, обязаны беспрепятственно освобождать от работы работника, являющегося донором органов.

Работнику, являющемуся донором органов, предоставляется лист временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством РК с учетом времени на проезд в медицинскую организацию, где производится забор органов с целью трансплантации, и обратно до места проживания с сохранением среднемесячной заработной платы.

Работодатели и руководители организаций имеют право дополнительно поощрять доноров органов.



Кроме того, Кодекс определяет проведение трансплантации искусственных органов, порядок ввоза, вывоза органов человека, крови и ее компонентов.

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