Статус медработников определен в Казахстане

Также определены их права, обязанности и социальная поддержка.

Новый Кодекс "О здоровье и системе здравоохранения" определяет статус медицинских и фармацевтических работников, а также их права и обязанности, социальные гарантии, передает zakon.kz.



Так, медицинские и фармацевтические работники имеют право на основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РК и иными нормативными правовыми актами, в том числе на:

- создание соответствующих условий для выполнения работником трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимыми медицинскими изделиями в порядке, установленном законодательством РК;

- повышение квалификации или изменение профессиональной квалификации за счет работодателя или бюджетных средств, предусмотренных на эти цели законодательством, при невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с сокращением численности или штата работников, в связи с ликвидацией организации;

- оплату труда, соответствующую уровню квалификации;

- мотивацию труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными результатами деятельности;

- создание профессиональных объединений и участие в них;

- страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента при отсутствии небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника;

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении должностных обязанностей;

- осуществление частной медицинской практики и фармацевтической деятельности при наличии разрешительных документов на медицинскую и фармацевтическую деятельность;

- беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в случае транспортировки пациента в ближайшую медицинскую организацию для оказания экстренной медицинской помощи;

- возмещение транспортных расходов, связанных с проездом.

Правом на занятие медицинской деятельностью владеют работники, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее образование, высшее, послевузовское медицинское образование, подтвержденное сертификатом специалиста в области здравоохранения.

Врачи-резиденты в период обучения имеют право на работу в медицинских организациях в соответствии с сертификатом специалиста в области здравоохранения под надзором наставника.

Лица, получившие медицинское образование за рубежом, допускаются к медицинской или фармацевтической деятельности после положительных результатов нострификации, оценки профессиональной подготовленности в организации, аккредитованной уполномоченным органом, с выдачей сертификата специалиста в области здравоохранения.

Оценка профессиональной подготовленности лиц, получивших медицинское образование за рубежом, проводится в соответствии с правилами оценки профессиональной подготовленности выпускников по программам медицинского образования.

Кодекс также вводит такое понятие как медицинский инцидент и механизм по его определению.

Это событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента, за исключением случаев, предусмотренных административным и уголовным законодательством РК.

Как отмечается, анализ медицинского инцидента осуществляется посредством внутреннего аудита медицинской организации, а также местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, государственными органами, осуществляющими государственный контроль в сферах оказания медицинских услуг (помощи), санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, уполномоченным органом.

Ожидается, что в результате его применения приведет к повышение безопасности пациентов, солидарной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента при отсутствии небрежного или халатного отношения;

Обязанности медицинских и фармацевтических работников

Медицинские и фармацевтические работники осуществляют деятельность в соответствии с законодательством республики и, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии, обязаны:

- содействовать профилактике заболеваний, укреплению здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни среди населения;

- оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, служебными и должностными обязанностями;

- привлекать в необходимых случаях для консультации специалистов другого профиля или более высокой квалификации;

- соблюдать и хранить тайну медицинского работника, не разглашать сведения о болезнях, интимной и семейной жизни пациента;

- непрерывно повышать профессиональный уровень;

- быть зарегистрированными в Национальной системе учета кадровых ресурсов в области здравоохранения;

- при назначении лекарственных средств выписывать рецепты на лекарственные средства в пределах своей компетенции при наличии соответствующих медицинских показаний под международным непатентованным наименованием, за исключением случаев индивидуальной непереносимости пациента.

При этом медицинские и фармацевтические работники, руководители медицинских организаций не вправе:

- участвовать в рекламе лекарственных средств и медицинских изделий;

- рекомендовать пациентам определенные объекты розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий в целях личной заинтересованности в получении вознаграждения за свои услуги;

- продвигать лекарственные средства и медицинские изделия с участием представителей производителей лекарственных средств и медицинских изделий или дистрибьюторов, за исключением проведения ежедневных врачебных конференций, научно-практических конференций и специализированных семинаров.



Социальные гарантии

Медицинским работникам государственных медицинских организаций, работающим в сельской местности и в поселках, городах районного значения, предусматриваются меры социальной поддержки:

- обязательное предоставление жилища по решению местных исполнительных органов, в том числе служебного, в соответствии с законодательством РК;

- обязательная выплата пособий в порядке, установленном местным исполнительным органом;

- оказание социальной поддержки по компенсациям коммунальных расходов и другие льготы по решению местных исполнительных органов;

- иные меры.

Как отмечается, медицинские и фармацевтические работники государственных медицинских организаций имеют приоритетное право после социально уязвимых слоев населения на получение мер социальной поддержки, дополнительные льготы и стимулирующие выплаты за счет средств местных бюджетов.

Местные исполнительные органы для повышения престижа медицинского работника и обеспечения повышения его личностного и профессионального роста присваивают статус "Лучший по профессии" с предоставлением ему стимулирующих выплат за счет средств местных бюджетов.

Вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников со стороны государственных органов и должностных лиц, а также граждан РК запрещается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

При осуществлении медицинским или фармацевтическим работником профессиональной деятельности не допускаются:

- привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами страны;

- истребование у него отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством;

- возложение на него обязанности по приобретению товаров (работ) и услуг, не предусмотренных законодательством.



Отдельной статьей в кодексе прописала тайна медицинского работника.

Так, персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании или лечении, составляют тайну медицинского работника.

Не допускается разглашение сведений, составляющих тайну медицинского работника, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

С информированного согласия пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих тайну медицинского работника, для проведения научных исследований, использования этих сведений в учебном процессе.

Предоставление сведений, составляющих тайну медицинского работника, без согласия лица допускается в следующих случаях:

- в целях обследования и лечения лица, не способного из-за своего состояния выразить свою волю, в случае отсутствия законного представителя;

- при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе при донорстве крови, ее компонентов, трансплантации органов и тканей;

- по запросу органов дознания и предварительного следствия, прокурора, адвоката и (или) суда в связи с проведением расследования или судебного разбирательства;

- при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему или недееспособному лицу для информирования его законного представителя;

- при наличии оснований полагать, что вред здоровью гражданина РК причинен в результате противоправных деяний;

- при обнаружении у лица психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию;

- при проведении государственного контроля качества оказания медицинских услуг (помощи), мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг;

- при проведении проверок органами прокуратуры в порядке, установленном Законом «О прокуратуре»;

- по запросу специальных государственных органов в целях решения задач контрразведывательной деятельности.

При этом не является разглашением тайны медицинского работника:

- передача на хранение резервной копии электронного информационного ресурса на единую платформу резервного хранения электронных информационных ресурсов в соответствии с порядком и сроками, определяемыми уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности, за исключением случаев, когда такие электронные информационные ресурсы содержат информацию, связанную с разведывательной, контрразведывательной деятельностью и охранными мероприятиями по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, передача которой осуществляется в соответствии с законодательством РК о государственных секретах;

- обмен информацией с использованием информационно-коммуникационных технологий в целях оказания медицинской помощи и осуществления деятельности правоохранительных и специальных государственных органов.

Также не допускается подключение электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные физических лиц, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных, без согласия физических лиц при использовании персональных медицинских данных, касающихся их частной жизни, кроме случаев, связанных с донорством крови и ее компонентов, органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), а также запросами правоохранительных, специальных государственных органов по предоставлению информации в форме электронного документа, составляющей медицинскую тайну, о состоянии на учете лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ.

Не являются нарушением тайны медицинского работника случаи, когда данные о здоровье пациента стали общедоступными по причинам, не зависящим от медицинского работника.



Документ также предусматривает принятие Кодекс чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан.

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