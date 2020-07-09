О ситуации с лекарствами в Костанайской области рассказал аким

Также отслеживается, чтобы аптеки не завышали цены на лекарства.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе онлайн-брифинга рассказал о поставках лекарств в аптеки региона и мобилизации медицинских организаций для борьбы с коронавирусом, передает zakon.kz.

По словам главы региона, формируются дополнительные запасы лекарств и медизделий. С начала года медорганизациями уже получено более 700 тыс. антибиотиков по 23 наименованиям, имеются противовирусные препараты Лапинавир, Ритонавир, Гидроксихлорафин. Также продолжается работа по обеспечению бесперебойных поставок лекарств в аптеки.

На 1 июля в Костанайской области 618 объектов фармдеятельности, в том числе 281 аптека, 55 складов медтехники и изделий, аптечных складов 23. 6 июля между акиматов области, ДДКБТУ, оптовыми фирмами и крупными розничными аптечными сетями региона заключен меморандум об оперативном обеспечении населения области лекарствами. Будут поставляться 42 наименования социально значимых лекарств. По каждому из этих препаратов определено максимально допустимое количество упаковок в одни руки во избежание необоснованного ажиотажа. В аптеках есть жаропонижающие препараты, содержащие парацетамол, порядка 19 наименований. 11 наименований противовирусных препаратов, 47 видов антибиотиков, 28 наименований аскорбиновой кислоты. Также отслеживается, чтобы аптеки не завышали цены на лекарства, - заявил Архимед Мухамбетов.

Что касается аппаратов ИВЛ, то в целом по области есть 210 аппаратов ИВЛ, в том числе по 2 аппарата в центральных больницах районов. В июле ожидается поставка дополнительно 47 новых современных аппаратов, в ближайшее время. На базе организаций здравоохранения области имеется 8 аппаратов КТ, 5 в государственных, 3 в частных медорганизациях. Обследовано 505 пациентов.

Прорабатывается приобретение дополнительно КТ, искусственных почек и другого медоборудования. Медорганизации имеют запас медикаментов, рекомендуемых протоколом лечения, - добавил аким региона.

Сейчас в инфекционных стационарах области в одну смену работает 527 медработников, из них 117 врачей, 204 среднего медперсонала и 206 младшего персонала.

Выплаты получили 3483 медработника, на сумму 115, 7 млн тенге. это с марта, за июль уже идет начисление. До конца следующей недели будет завершено обучение всех медработников тактике ведения инфекционных больных в условиях пандемии коронавируса, - заключил аким.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!