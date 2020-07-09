В соцсетях обсуждают, куда на самом деле уходит присылаемая в Казахстан гумпомощь

В алматинской аптеке купили противовирусный препарат "Тамифлю" с описанием и аннотацией только на английском языке. Аннотация на русском и казахском языках была прицеплена отдельно.

В соцсетях разгорается обсуждение по поводу того, куда на самом деле уходит гуманитарная помощь, присылаемая в Казахстан из других стран, передает zakon.kz.

Так, активное обсуждение вызвал пост в Facebook алматинки под ником Наргиз Северная. Она сообщила, что поздно вечером стала свидетелем, как в аптеку отгружали коробки с наклейками Qatar Airways. При этом, официально сообщалось ранее, что 21 мая в Казахстан прибыла гуманитарная помощь (вторая по счету) из Катара.

Сомневаюсь, что шейх Тамима мог предположить, что его помощь будут не раздавать, а нагло и беспринципно продавать по спекулятивной цене. Я тоже все ещё надеюсь, что это просто совпадение. СК Фармация, вы продаёте гуманитарную помощь? - задалась вопросом Наргиза.

В "СК-Фармация" прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что ТОО было наделено функциями единого оператора по распределению гуманитарной помощи на период ЧП в Казахстане. Гуманитарная помощь из Катара прибыла 21 мая. В это время ТОО уже не являлось оператором по распределению гумпомощи.

Кроме того, на прибывшие из Катара медицинские изделия не были представлены товаросопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество товара, необходимые для оформления разрешения на разовый ввоз медицинских изделий – обязательного разрешительного документа, без которого не разрешается применение медицинских изделий в стране. В этой связи ТОО направило запрос в МИД РК для отработки вопроса по предоставлению всех необходимых документов, - пояснили в организации.

Разрешение на разовый ввоз на медицинские изделия было получено лишь 25 июня. 4 июля приказом Министра здравоохранения ТОО вновь было определено оператором по получению гуманитарной помощи.

Сразу после получения всех необходимых документов полученные в качестве гуманитарной помощи медицинские изделия были равномерно распределены между регионами. В настоящий момент они находятся на складах Единого дистрибьютора и готовы к отгрузке в адрес управлений здравоохранения, - сообщили в ТОО.

При этом там добавили, что в полученной гуманитарной помощи из Катара лекарств не было, только медицинские изделия, такие как защитные маски, костюмы и очки.

Следом за этим случаем всплыл еще один. В алматинской аптеке купили противовирусный препарат "Тамифлю" с описанием и аннотацией только на английском языке. Аннотация на русском и казахском языках была прицеплена отдельно. Откуда в наших аптеках этот препарат? Не из гуманитарной ли помощи, которую оказывают дружественные с Казахстаном страны этот противовирусный препарат Тамифлю? - задалась вопросом Наргиз Северная.

Комментариев по этому случаю пока не поступало.

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